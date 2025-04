Un avion de tourisme genevois a frôlé des randonneurs sur un glacier du Mont-Rose samedi. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un avion de tourisme immatriculé à Genève a frôlé des randonneurs à ski samedi sur un glacier du versant suisse du massif du Mont-Rose. Les autorités fédérales ont ouvert une procédure, alors que le pilote a présenté ses excuses pour cette «grave erreur d'appréciation».

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) «a connaissance de l'incident impliquant un avion immatriculé en Suisse qui a eu lieu le 26 avril sur un glacier dans la région du Mont Rose», a-t-il indiqué mardi à Keystone-ATS, revenant sur une information diffusée par plusieurs médias. Il a ouvert une procédure «afin de clarifier l'état de fait et de donner à cet incident toutes les suites qui conviennent».

Selon l'office fédéral, le pilote concerné encourt une sanction pénale et un retrait d'une durée déterminée de sa licence et de ses qualifications. Une vidéo tournée par un des randonneurs présents et publiée sur les réseaux sociaux montre le petit avion à moteur atterrir au col Sesia, à 4230 mètres d'altitude, avant de faire demi-tour et de s'élancer dans la pente. L'appareil prend de la vitesse mais ne parvient pas à décoller et passe à travers une colonne de randonneurs.

« Je suis profondément désolé »

Dans une lettre en anglais adressée à ses «chers collègues pilotes et de montagne» et publiée mardi par les médias italiens, le pilote présente ses excuses. Il assure avoir commis «une grave erreur d'appréciation» et avoir signalé immédiatement l'incident au service concerné. Il dit attendre la procédure.

«Je suis profondément désolé pour la communauté que j'aime plus que tout. J'espère que cela n'arrivera jamais à aucun d'entre vous», ajoute cet homme, qui affirme voler depuis 45 ans et avoir depuis cette année la formation pour atterrir et décoller sur des glaciers.

Dans un communiqué, l'Aéroclub de Genève, propriétaire de l'appareil, confirme que le pilote s'est spontanément signalé auprès des autorités et a transmis son rapport des faits le jour même de l'événement. Il précise que l'avion était utilisé à titre personnel par un pilote privé «dans le cadre d'une activité privée, sans lien avec l'activité de formation de notre école».