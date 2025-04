Léo Michoud Journaliste Blick

Un demi-tour dans la neige, puis un décollage en traversant un groupe de skieurs. L'avion qui s'est rendu coupable de cette manœuvre à risque sur le versant suisse du Mont Rose est… genevois.

Contacté ce lundi, l'aéroclub de Genève confirme que ce Piper SuperCub PA18 est bien immatriculé chez eux. L'appareil, équipé de skis lui permettant de se poser sur la neige, est listé dans la flotte du club d'aviation genevois – sur son site.

A 4000 mètres d'altitude, vers midi ce samedi 26 avril, des randonneurs à ski ont failli connaître une fin tragique. L'Italien Luca Calzone a filmé cet incident extraordinaire, avant de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. «Accablé et incrédule», il n'en croit pas ses yeux. Pour lui, c'est «de la folie» et un accident aurait pu faire «plus d'un mort».

Communiqué en préparation

Ce qui semblait être un atterrissage d'urgence sur la pente enneigée, plus haut que le groupe, s'est transformé en un virage sec et à une course folle en direction des skieurs. L'avion est passé entre deux randonneurs, heureusement sans faire de blessé, avant de s'envoler.

L'alpiniste italien a partagé la vidéo avec la police et a déposé plainte, puisqu'il y voit «un acte criminel et prémédité». D'après nos confrères de «20 minutes», l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a pris connaissance de cet accident évité de justesse et s'est emparé du dossier. Du côté de l'aéroclub de Genève, on nous indique qu'un communiqué de presse est en préparation.

