En via ferrata au Moléson, sa vie n'a tenu qu'à un fil

Une grimpeuse a frôlé la mort lors d'une via ferrata au Moléson. Suspendue dans le vide après une chute, elle a été secourue par la REGA dans une opération délicate. Un sauvetage qualifié d'exigeant par les équipes d'intervention.

La REGA a été appelée au Moléson (FR) pour le sauvetage d'une femme «suspendue dans le vide» lors d'une via ferrata. Photo: REGA

Léo Michoud Journaliste Blick

Depuis le Moléson, elle a vu sa vie ne tenir qu'à un fil. Une grimpeuse s'est retrouvée en très mauvaise posture, ce samedi 18 octobre lors d'une via ferrata sur la montagne fribourgeoise. Après une chute, elle s'est retrouvée «suspendue dans le vide au-dessus d'une falaise».

Seul son dispositif de sécurité l'a retenue. «Son baudrier s'est en revanche détaché au niveau de la hanche et d'une jambe. Il a alors glissé le long de l'autre jambe avant de se bloquer, retenant la grimpeuse la tête en bas», précise la REGA dans un communiqué paru ce lundi.

Au bord du gouffre

Voyant qu'elle ne s'en sortirait pas seule, son amie – avec laquelle elle s'était lancé dans cette activité sportive – a appelé les secours. Un hélicoptère de la REGA a rapidement quitté sa base de Zweisimmen, avec à son bord deux spécialistes du sauvetage héliporté du Secours Alpin Suisse, qui «secondent les équipages Rega en terrain impraticable».

Après un vol de reconnaissance, les secours ont «constaté que la grimpeuse se trouvait dans une situation extrêmement précaire». Pour «éviter de la déséquilibrer en raison du souffle de l'hélicoptère», c'est à une trentaine de mètres des lieux qu'un premier sauveteur a été déposé.

Un sauvetage «exigeant»

Il a dû arriver vers la victime par le haut de la via ferrata, pour la sécuriser. Assisté par une personne se trouvant sur place, il a pu détacher la grimpeuse de son baudrier et la ramener les pieds sur terre. Une fois stabilisée, elle a pu être hélitreuillée, en compagnie du sauveteur, vers une zone d'atterrissage où l'attendait un médecin d'urgence.

Son amie a pu la rejoindre après un second voyage de l'hélicoptère. «La patiente et sa camarade ont ensuite été héliportées à l'hôpital de Fribourg», indique encore la REGA, qui se félicite d'avoir réalisé un «sauvetage exigeant».