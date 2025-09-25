20:37 heures

Après un vendredi foireux, le week-end s’annonce plus radieux

MeteoNews, UBIMET

La dépression d’altitude impactera la météo en Suisse de ces prochains jours, apportant de la fraîcheur et de l’humidité, rapporte MeteoNews.

Vendredi, le ciel sera très nuageux avant la tombée de la pluie. De la neige risque même de tomber à partir de 1800 à 2000 mètres d’altitude! En plaine, les températures oscilleront entre 8 et 15 degrés – et 18 degrés en Valais.

Le temps s’améliorera durant le week-end, avec la dépression d’altitude qui s’estompera peu à peu. Il ne devrait normalement pas pleuvoir.

Samedi, malgré les nuages en matinée, des éclaircies devraient apparaître dès l’après-midi. Dimanche et lundi s’annoncent plus ensoleillés et doux.