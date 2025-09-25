Après un vendredi foireux, le week-end s’annonce plus radieux
La dépression d’altitude impactera la météo en Suisse de ces prochains jours, apportant de la fraîcheur et de l’humidité, rapporte MeteoNews.
Vendredi, le ciel sera très nuageux avant la tombée de la pluie. De la neige risque même de tomber à partir de 1800 à 2000 mètres d’altitude! En plaine, les températures oscilleront entre 8 et 15 degrés – et 18 degrés en Valais.
Le temps s’améliorera durant le week-end, avec la dépression d’altitude qui s’estompera peu à peu. Il ne devrait normalement pas pleuvoir.
Samedi, malgré les nuages en matinée, des éclaircies devraient apparaître dès l’après-midi. Dimanche et lundi s’annoncent plus ensoleillés et doux.
Glissements de terrain et inondations au lac de Côme
Alors que l'automne fait son apparition, une dégradation amène son lot de précipitations. En Suisse, les autorités ont lancé un avis de danger concernant de fortes pluies.
Mais il n'y a pas que la Suisse qui est touchée. La région de Côme, au nord de l'Italie, fait également face à de violentes intempéries. A Blevio, un village situé au bord du lac de Côme, un glissement de terrain s'est déjà produit et a recouvert toute la route. Selon «Tio», cela concerne la seule route qui relie tous les villages situés sur les rives. La circulation a été complètement bloquée, selon les informations disponibles. Vers 7h10, la masse de boue, de pierres et de débris s'est détachée et a emporté une voiture qui passait par là. Par chance, personne n'a été blessé.
Restrictions chez les CFF
A Côme, les pompiers doivent quant à eux faire face à des routes inondées. Depuis tôt ce matin, ils sont déjà intervenus à plus d'une douzaine de reprises. Le portail d'information fait également état d'arbres déracinés et de voitures enlisées jusqu'au toit dans des flaques de boue. Un passage souterrain près de la gare de Côme San Giovanni a été inondé par l'eau et les débris.
Comme l'indiquent les CFF sur leur site web, le trafic ferroviaire est également perturbé. La ligne entre Côme-San Giovanni et Albate-Camerlata est touchée. La situation devrait durer au moins jusqu'à midi, précise le communiqué. Les lignes EC, RE80, S10, S11 et S40 sont concernées.
Une femme perd la vie dans sa voiture en Bretagne
Une femme de 55 ans a été retrouvée morte dans son véhicule près de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, alors que le département breton a été touché par de fortes pluies depuis dimanche, a annoncé lundi la préfecture.
«Une femme de 55 ans est décédée dans son véhicule à Ploumagoar à 7h15», a indiqué la préfecture dans un communiqué. Cette femme «s'était engagée sur une route inondée et elle s'est retrouvée bloquée dans son véhicule», a précisé la préfecture à l'AFP.
Météo-France avait placé le département en vigilance orange pluies inondation jusqu'à lundi 10h, «des cumuls de pluie équivalant à plus d'un mois de précipitations (étant) attendus», selon le dernier bulletin de l'agence météorologique.
Source: AFP
Des aurores boréales dans le ciel suisse?
Dimanche soir, plusieurs lecteurs ont contacté Blick après que le ciel bâlois a pris une teinte violette. «Qu'est-ce que ça peut bien être?», se demande l'un d'eux.
Plusieurs photos, provenant toutes du canton de Bâle-Ville, sont parvenues et montrent toutes des nuages d'un violet intense. Un lecteur émet une hypothèse: «Je pense que ce sont des aurores boréales.»
Des aurores boréales en Suisse? Oui, c'est possible. Nul besoin d'aller dans le cercle arctique pour observer un tel spectacle. En octobre 2024, un spectacle similaire avait coloré le ciel suisse.
Certes, les aurores boréales brillent principalement qu'aux pôles, mais nous pouvons aussi en observer à nos latitudes grâce au cycle solaire, qui se répète tous les onze ans. Selon la NASA, la phase actuelle d'activité solaire maximale dure environ un an et se terminera à la fin de l'année.
Une deuxième piste d'explication plus probable émerge. Il pourrait également s'agir des lampes du Parc Saint-Jacques, le stade du FC Bâle. La lumière et la chaleur sont censées offrir au gazon des conditions idéales pour qu'il pousse. Dans ce cas-là, il ne s'agirait donc pas d'un spectacle naturel.
Une éclipse totale de lune que nous ne reverrons que dans trois ans!
Profitez-en, ce phénomène ne se reproduira pas de si tôt! Dimanche soir, une exceptionnelle éclipse totale de lune se produira dans notre ciel. Comme le rappelle Meteonews, il s'agit de la deuxième éclipse lunaire de l'année mais en mars dernier, la lune n'avait été que partiellement obscurcie.
Les astronomes amateurs pourront se rattraper puisque le satellite de la Terre se retrouvera ce dimanche complètement obscurci par notre bonne vieille planète bleue. Le phénomène sera accompagné d'un levé de «lune de sang» cuivrée. De plus, sa position basse à l'horizon, annonce Meteonews, accentuera encore plus sa couleur rouge visible à l'œil nu et sans danger.
Cette belle et rare lune sera visible dès 19h51, puis elle sera obscurcie à son maximum vers 20h15 et la phase totale se terminera avant 21h00. La nuit sera ensuite illuminée d'une pleine lune normale dès 22h00.
Mais il y a un mais! Il faudra que le ciel soit coopératif et dégagé sur l'horizon est. En outre, choisissez bien votre lieu d'observation: les hauts bâtiments et les montagnes pourraient bloquer la vue en raison de la position très basse de la lune.
Après la pluie le beau temps!
Après les violents orages qui ont secoué la Suisse jeudi soir, causant quelques dommages matériels, le soleil est revenu dans notre ciel! Et il semble bien parti pour rester au beau fixe ce week-end.
Les prévisions de MétéoSuisse sont réjouissantes. Le temps est globalement ensoleillé en ce vendredi malgré quelques averses éparses en début d'après-midi. Le maximum atteindra 21°C en plaine avec un isotherme du 0°C à 2700m. Samedi sera bien ensoleillé: minimum 8°C et maximum 23°C en plaine.
Et ce sera encore mieux dimanche! Les bandes de stratus se feront plus rares et les voiles de nuages élevés en après-midi. Les températures atteindront jusqu'à 26°C. La météo de la semaine prochaine s'annonce changeante et nuageuse avec quelques précipitations.
De violents orages ont fait rage ce soir en Suisse
Le pire semble désormais passé. Mais la soirée de jeudi a été mouvementée dans le ciel suisse. MétéoSuisse parle d'«orages violents» qui ont balayé localement le pays. En Appenzell, les grêlons atteignaient jusqu'à cinq centimètres de diamètre.
À Granges (SO), des rafales de vent de 80 km/h ont été enregistrées. À Winterthur-Seen, 38 millimètres de précipitations sont tombés en seulement une heure.
L'orage arrache le toit d'une tribune de la Fête suisse de la lutte
Glaris n'a pas été épargné par les orages! Suite à la violente tempête, l'arène de la Fête suisse de lutte en plein démontage a été gravement endommagée. La photo d'un lecteur montre l'arène partiellement détruite. Des parties du toit des tribunes ont été emportées par la tempête.
«Je travaillais dehors», rapporte le lecteur. Il a alors vu le toit de la tribune nord-est être emportée. Heureusement, personne n'a été blessé. «Probablement seulement des dégâts matériels», rapporte le lecteur de Blick. « Heureusement, les autres toits ont résisté aux rafales.»
La Fête suisse de lutte et de sports alpins s'est achevée dimanche dernier. Près d'un demi-million de spectateurs y ont assisté.
Une maison frappée par la foudre à Lucerne
Des flammes jaillissent de la maison, la police et les pompiers sont sur place. Un lecteur a rapporté à Blick jeudi soir qu'une maison avait pris feu à Lucerne: «La foudre vient de frapper une bâtiment du quartier de Sternmatt à Lucerne. J'habite tout près, et la foudre est tombée à proximité», décrit le lecteur. La police confirme une opération sur place sans donner plus de détails quant à de potentielles victimes.
Des grêlons gros comme des balles de golf: comment se forment-ils?
Les grêlons tombés dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures sont parfois aussi gros que des balles de golf. Comment se forment ces gros morceaux de glace?
Pour former de tels méga-grêlons, il faut un courant ascendant violent. Les grêlons de la taille d'une balle de golf se forment à partir de nuages d'orage très violents, dans lesquels soufflent des vents extrêmement forts (100 km/h et plus).
Dans les parties supérieures du nuage, l'eau gèle sur des particules de poussière, formant ainsi une minuscule goutte de glace. Ces dernières sont ballotées sans cesse vers le haut et vers le bas, où elles grossissent couche après couche.
Les vents violents les maintiennent suffisamment longtemps à des altitudes favorables pour que les grêlons continuent à grossir. Lorsqu'ils deviennent suffisamment lourds, ils traversent les nuages et s'écrasent à grande vitesse sur le sol.
Des régions suisses sous la grêle
«C'est vraiment terrible!»: Ces mots nous parviennent d'Appenzell. Météo Suisse émet actuellement une alerte météo de niveau 4 (danger élevé).
En quelques minutes, les espaces verts d'Oberegg se sont transformés en un paysage enneigé. Les photos montrent un jardin recouvert d'innombrables grêlons. La grêle est si violente qu'elle doit être évacuée à l'aide d'un tracteur.