12:08 heures

Un dimanche au soleil… avant que ça se gâte!

Un niveau d'alerte 2 (danger limité) a été émis en Suisse romande.

Profitez de votre dernier jour de week-end avant le retour du mauvais temps. Le soleil brille ce dimanche en Suisse romande, avec des températures pouvant atteindre 24°C en plaine. Mais en fin de journée, le temps commencera à se gâter, selon Meteo Suisse. Le ciel se couvrira progressivement depuis l’ouest, tandis que la nuit sera marquée par des pluies fréquentes à tendance orageuse. Des rafales nocturnes pourraient accompagner les orages.

Lundi et mardi seront marqués par la grisaille et la pluie. Lundi s’annonce nuageux, avec des pluies fréquentes. La journée connaîtra une baisse sensible des températures, oscillant entre 15 et 19°C en plaine. Des averses accompagnées d’un risque d’orage sont attendues en soirée et durant la nuit.

La matinée de mardi sera relativement couverte, avant l’apparition d’éclaircies dans l’après-midi. Le temps s’améliorera, même si des nuages resteront présents par endroits, surtout le long des Préalpes. En soirée et durant la nuit, les nuages reviendront par l’ouest, accompagnés de quelques faibles précipitations par endroits.

Mercredi devrait marquer une accalmie, avec un retour attendu du soleil.

Les prévisions pour le reste de la semaine sont encore trop incertaines.