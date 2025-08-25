Une dernière journée estivale avant l'arrivée de l'automne

il y a 21 minutes

Dernière journée estivale avant une dégringolade des températures

L'été touche-t-il bientôt à sa fin? Si le soleil brillera encore aujourd'hui, avec des températures pouvant atteindre 26°C en plaine, la suite de la semaine aura des airs automnaux, annonce MétéoSuisse.

En cause? Les effets de l’ancien ouragan Erin. Cette dépression post-tropicale va entraîner une forte dégradation des conditions météo dans nos régions.

​https://x.com/lachainemeteo/status/1959540146602217576​

Le temps se gâtera à partir de mardi soir, avec une première salve orageuse dans la soirée et dans la nuit. Une activité qui se poursuivra mercredi, toujours dans la douceur, avant une nouvelle dégradation durant la soirée. Des orages localement forts sont à prévoir, avec une tendance au foehn dans les vallées alpines.

Jeudi, toute la Suisse romande sera fortement couverte. La pluie – qui risque d'être abondante par endroits – pourra tomber à tout moment. On connaîtra aussi une chute des températures à 21°C. Vendredi, quelques éclaircies feront leur apparition, entrecoupées d’averses.

Le week-end sera un peu plus variable. Alors que samedi s’annonce assez ensoleillé malgré le risque d'averses, dimanche devrait être davantage gris et pluvieux. Et toujours dans la fraicheur.