Une dernière journée estivale avant l'arrivée de l'automne

Dernière journée estivale avant une dégringolade des températures
L'été touche-t-il bientôt à sa fin? Si le soleil brillera encore aujourd'hui, avec des températures pouvant atteindre 26°C en plaine, la suite de la semaine aura des airs automnaux, annonce MétéoSuisse.
En cause? Les effets de l’ancien ouragan Erin. Cette dépression post-tropicale va entraîner une forte dégradation des conditions météo dans nos régions.
https://x.com/lachainemeteo/status/1959540146602217576
Le temps se gâtera à partir de mardi soir, avec une première salve orageuse dans la soirée et dans la nuit. Une activité qui se poursuivra mercredi, toujours dans la douceur, avant une nouvelle dégradation durant la soirée. Des orages localement forts sont à prévoir, avec une tendance au foehn dans les vallées alpines.
Jeudi, toute la Suisse romande sera fortement couverte. La pluie – qui risque d'être abondante par endroits – pourra tomber à tout moment. On connaîtra aussi une chute des températures à 21°C. Vendredi, quelques éclaircies feront leur apparition, entrecoupées d’averses.
Le week-end sera un peu plus variable. Alors que samedi s’annonce assez ensoleillé malgré le risque d'averses, dimanche devrait être davantage gris et pluvieux. Et toujours dans la fraicheur.
Fin de la canicule
L’alerte canicule a été levée ce week-end en Suisse. Mais les conditions resteront toutefois très estivales à l’occasion de la rentrée scolaire dans de nombreux cantons romands. Et il faudra en profiter, car la suite de la semaine s’annonce humide et fraiche.
A partir de mardi, une perturbation va aborder la Suisse et risque d’engendrer des orages durant l’après-midi dans les Alpes et le Jura, selon MétéoSuisse. Puis, les précipitations devraient s’étendre à toutes les régions durant la nuit. Le tout avec une chute marquée des températures. Il fera ainsi à peine plus de 20 degrés au meilleur de la journée jeudi.
La situation devrait néanmoins s’améliorer en vue du week-end prochain, avec un retour du soleil. Mais pas des fortes chaleurs.
Alerte aux orages violents sur l'ouest de la Suisse
Il fait chaud et lourd. Et des orages sont en approche. MétéoSuisse a émis une alerte de degré 4 pour des orages très violents sur La Côte et le Jura vaudois, ce vendredi en fin d'après-midi. Ces derniers poursuivent leur route vers le sud-ouest. L'agence évoque la possibilité de chutes d'arbres, de dommages provoqués par la grêle ou des inondations en cas de fortes pluies.
D'autres cellules sont attendues sur la Suisse romande en début de soirée, avant une accalmie durant la nuit. Ce week-end, un temps plus stable et moins chaud est prévu, avec une légère bise, indique MétéoSuisse. Entre mardi et mercredi, des conditions plus humides et fraîches atteindrons nos régions.
Genève et Vaud lèvent l'alerte canicule dès dimanche soir
Suite aux légères baisses annoncées de températures,, les cantons de Genève et de Vaud vont lever l'alerte canicule dès dimanche soir. Ce deuxième épisode caniculaire de l'été a commencé le 8 août et aura duré neuf jours consécutifs.
Le service du médecin cantonal genevois va lever l'alerte canicule à partir de dimanche 18h, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué. Les communes et les institutions sont invitées à désactiver leurs plans «fortes chaleurs».
Dans le canton de Vaud, la décision a été prise par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Celui-ci «lève ainsi les plans canicule des institutions sociosanitaires (...) et des communes à partir de dimanche soir«, a-t-il fait savoir vendredi dans un communiqué.
Le DSAS invite cependant à ne pas relâcher la vigilance, car des problèmes de santé consécutifs aux journées de canicule peuvent se présenter ultérieurement. En cas de doute, il est conseillé d'appeler un médecin.
Pas de saturation des hôpitaux
De leur côté, les autorités sanitaires genevoises rappellent que les précautions pour se protéger de la chaleur restent d'actualité pour l'ensemble de la population, quel que soit l'âge. Elles ajoutent que le réseau de soins a observé une légère hausse des prises en charge liées à la canicule sans pour autant constater de saturation.
La probabilité d'un nouvel épisode caniculaire d'ici la fin de l'été semble faible, estime encore le Département genevois de la santé. Par mesure de précaution, une veille sanitaire est cependant maintenue jusqu'au 15 septembre.
Source: ATS
La canicule fait rage… et ce n'est pas fini
Après un mois de juillet plutôt frais et humide, l’été a fait un retour fracassant en Suisse, avec une hausse progressive des températures. Depuis samedi, un avis de canicule a été émis par les autorités pour une bonne partie de la Suisse romande. Cela signifie que la température moyenne quotidienne atteint les 25 degrés durant au moins trois jours consécutifs.
Alors que la canicule s’intensifie actuellement en France, qu’en est-il pour nos régions? L’alerte, de degré 3, courrait jusqu’à mercredi soir. Mais elle vient d'être prolongée jusqu'à dimanche, au moins, indique lundi MétéoSuisse. Car cette vague de chaleur pourrait encore jouer les prolongations.
Retour de l'instabilité
En plaine, les températures vont fluctuer entre 30 et 37 degrés ces prochains jours. Le tout dans une ambiance de plus en plus lourde et instable. Si quelques orages sont possibles dans les Alpes en début de semaine, ils pourraient également déborder sur les régions de plaine jeudi, surtout sur l'ouest du pays.
Genève déclenche à nouveau l'alerte canicule dès vendredi matin
Pour la deuxième fois cet été à Genève, le Service du médecin cantonal donne son feu vert à l'activation des plans canicule des communes et des institutions dès vendredi. Des températures très élevées sont attendues jusqu'à mercredi dans le bassin lémanique.
En Ville de Genève, les personnes qui se sont inscrites pour bénéficier d’un suivi individuel de la part du Service social durant les fortes chaleurs seront contactées quotidiennement, y compris le week-end, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Il s'agit de s’assurer de leur état santé et de leur bien-être.
La Ville de Genève propose aussi aux plus de 65 ans un accès gratuit le matin aux piscines des Vernets et de Varembé. Les séances aux cinémas Scala et Nord-Sud sont également gratuites les après-midi pour les seniors. L'objectif est de mettre à disposition des personnes âgées des endroits frais.
D'autres lieux frais pouvant accueillir les personnes les plus vulnérables sont aussi disponibles en Ville de Genève. Il s’agit d'EMS, de cafétérias de centres commerciaux et de locaux municipaux, tels que Cité seniors, le Musée d’ethnographie ou le hall de la piscine des Vernets. Une carte répertorie ces espaces frais.
Source: ATS
L’été fait son grand retour cette semaine
Depuis plusieurs semaines, la Suisse fait face à des conditions météo fraîches et instables. Alors que la péninsule ibérique croule sous une nouvelle vague de chaleur intense, qu’en est-il pour les prévisions de ces prochains jours?
Selon MétéoSuisse, l’été va faire un retour fracassant cette semaine! Même si deux faibles perturbations risquent de voiler quelque peu le soleil entre lundi et mardi, avec quelques averses pas exclues dans le Jura et le long des Préalpes, des conditions anticycloniques vont s’installer sur le pays à partir de mercredi. Avec à la clé un soleil radieux et une hausse progressive des températures.
Ce temps estival devrait perdurer jusqu’au week-end prochain au moins, avec un thermomètre qui pourrait dépasser les 30 degrés en plaine. La suite reste pour le moment incertaine, mais les tendances actuelles optent pour une poursuite des conditions anticycloniques la semaine prochaine, dans une atmosphère toujours aussi chaude.
Des orages vont-ils gâcher la fête? MétéoSuisse fait le point
La Suisse fait face à une météo capricieuse depuis plusieurs jours. Mais tout n’est pas perdu pour les célébrations de la Fête nationale. Bien que la situation reste instable en ce 1er août, une bonne partie de la Suisse romande devrait passer entre les gouttes ce soir, selon les prévisions de MétéoSuisse.
Une dépression d’altitude centrée sur le Danemark va dicter le temps en Suisse durant ce week-end et des averses et des orages pourraient toucher le pays cet après-midi déjà. Vers 15h, le risque de se faire rincer est surtout présent le long du Jura et partiellement sur le Plateau, écrit l’agence. Le bassin lémanique et le Valais devraient se trouver en marge. En début de soirée, des cellules pourraient toucher les Préalpes et les Alpes. Et vers 22h, «le risque d’averses est peu marqué, à l’exception du nord-ouest de la Suisse et du versant nord des Alpes». Les traditionnels feux d’artifice ne devraient dès lors pas être trop impactés.
Par contre, une perturbation est attendue en fin de nuit et devrait apporter son lot de pluie jusqu’à samedi matin. La fin du week-end devrait être plus clémente. Avant un retour de l’été dans le courant de la semaine prochaine.
Le temps pluvieux de ces derniers jours persiste en Suisse
De grandes quantités de précipitations ont été mesurées dans certaines parties de la Suisse au cours des 72 dernières heures. Le versant nord des Alpes, des Alpes vaudoises à Glaris, a été largement touché. Aucune amélioration n'est en vue.
Dans le Bisistahl, dans le canton de Schwyz, et dans le Gadmental, dans l'Oberland bernois, notamment, il a plu jusqu'à 109 millimètres au cours des trois derniers jours, a indiqué lundi MétéoSuisse, interrogé par Keystone-ATS. De grandes quantités sont souvent tombées en très peu de temps.
A qui la faute?
Depuis un certain temps, le temps en Suisse est déterminé par une dépression. De l'air humide arrive par vagues en provenance de l'ouest et du nord, selon Thomas Kleiber de MétéoSuisse. La situation météorologique est qualifiée de «bloquée».
Jusqu'à la semaine prochaine, rien n'indique que le temps sera plus stable. Selon M. Kleiber, cela pourrait n'arriver qu'à la mi-août. Les prévisions doivent toutefois être considérées avec prudence.
La route de l'Axen reste coupée au moins jusqu'à mardi matin
Après la chute de blocs de pierre sur l'Axenstrasse samedi, la route restera fermée au moins jusqu'à mardi. De nouveaux glissements se sont produits dans la nuit, a annoncé lundi l'Office fédéral des routes (OFROU).
L'Axenstrasse fait partie du réseau des routes nationales et relie Brunnen (SZ) à Flüelen (UR). Samedi, à 12h30, un éboulement s'est produit dans la zone de Gumpisch, près de Sisikon (UR). Celle-ci est connue pour ses chutes de pierres et est donc surveillée. Le système de surveillance a automatiquement bloqué la route.
Le système a également enregistré des mouvements de terrain et des chutes de pierres dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué l'OFROU. De plus, il faut s'attendre à de nouvelles pluies intenses jusqu'à mardi. D'autres éboulements pourraient suivre. Dans ces conditions, une utilisation sûre de la route n'est pas possible.
Source: ATS
Mesures préventives à Berne en raison du niveau de l'Aar
Les pompiers de la Ville de Berne ont déployé préventivement lundi des barrières de protection dans plusieurs quartiers menacés par la montée du niveau de l'Aar. Outre des boudins orange, les pompiers ont aussi installé des pompes pour évacuer l'eau.
L'ouverture à Thoune d'une galerie d'évacuation pour éviter une crue du lac va provoquer une hausse du débit de l'Aar. La population ne court aucun danger dans l'immédiat, ont indiqué les pompiers qui recommandent toutefois de ne pas s'approcher des berges.
Le bulletin de la Confédération sur les dangers naturels a classé de niveau 2, un danger qualifié de modéré, le risque d'inondation le long de l'Aar entre Thoune et l'embouchure de la Sarine en aval d'Oltigen.
Source: ATS