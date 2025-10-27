La Suisse romande enregistre de nombreux dégâts après la tempête

En terre vaudoise, les pompiers ont reçu environ 600 appels et mené 98 interventions durant la matinée, essentiellement pour des chutes d'arbres. Du côté de la police, une septantaine d'interventions ont été recensées avant midi, là aussi pour des chutes d'arbres ou des panneaux de signalisation renversés. Aucun blessé n'a été signalé, a relevé un porte-parole de la police cantonale, contacté par Keystone-ATS.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Parmi les accidents les plus spectaculaires, un pylône supportant une ligne à haute tension est tombé à Bière peu avant 11h, a-t-il indiqué, confirmant une information de «20 minutes». Le câble n'aurait toutefois pas été rompu. Sur le lac Léman, la CGN a annoncé l'annulation de toutes les lignes régulières pour l'ensemble de la journée (Lausanne-Thonon, Lausanne-Evian, Nyon-Yvoire et Bellevue-Corsier).

Chutes d'arbres

Dans le canton de Genève, une soixantaine d'interventions ont été menées par le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). entre 7h et 11h. Elles sont essentiellement dues à des chutes d'arbres, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Personne n'a été blessé.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les communes les plus touchées sont celles de la rive droite, Versoix, Vernier, Satigny ainsi que le centre-ville de Genève. La plus forte poussée a eu lieu vers 9h. Du personnel de repos a été appelé en renfort, ainsi que des bûcherons. Les routes ne restent pas fermées longtemps: un arbre tombe, on vient, on coupe, on dégage, relate-t-il.

Le capitaine a appelé à la prudence, rappelant que les espaces boisés doivent être évités. La ville de Genève a d'ailleurs indiqué mercredi soir qu'elle fermait tous ses parcs jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes rafales annoncées. Il faut éviter d'aller en forêt, de se tenir à proximité d'objets qui pourraient s'envoler, sécuriser ce qui pourrait s'envoler.

Source: ATS