La Confédération met en garde contre le verglas, la neige, le vent et la pluie
La Suisse a connu une chute brutale des températures cette nuit, passant en quelques jours de records de douceur à des valeurs hivernales extrêmes. Les minima les plus spectaculaires ont été relevés à La Brévine avec moins 26,3 degrés et au Sägistalsee avec moins 36,8 degrés. Le froid s'est étendu jusque dans les plaines, annonçant un début de semaine marqué par la neige, les précipitations et les nuages.
Avertissements de MeteoSuisse
MeteoSuisse a émis plusieurs alertes de niveau 2 (danger modéré) pour la pluie, la neige et le risque de verglas. La majorité de ces avertissements s'étendent de dimanche soir jusque tard dans la journée de lundi. Les régions concernées sont les suivantes:
Pluie:
Ensemble de la Suisse orientale
Plateau
Suisse centrale
Glarnerland
Toggenburg
Jura
Val-de-Travers
Région Murten-Kerzers
Canton de Berne
Basse-Gruyère
Vallée de Joux
Canton de Vaud
Genève
Des sols déjà saturés peuvent faire monter le niveau des cours d'eau; il est conseillé d'éviter les rives et pentes raides.
Vent:
Jura
Parties du canton de Neuchâtel
Yverdon
Sarganserland
Appenzell
Coire
Le danger porte sur les chutes de branches et la chute d'objets.
Neige:
Val d'Entremont
Vallée du Trient
Haut val de Bagnes
Martigny
Verbier
Lötschental
Obergoms
Léventine
Dans ces zones, les routes enneigées peuvent devenir glissantes.
Verglas:
Vallée de la Verzasca
Locarno
Lugano
Bellinzone
Les automobilistes sont invités à vérifier l'état des routes et à conduire avec prudence.
Des accidents impressionnants se sont produits en Suisse
Plusieurs accidents se sont produits sur les routes enneigées de Suisse depuis ce jeudi. A Berne, la police cantonale a indiqué dans un communiqué que deux voitures sont entrées en collision frontale vendredi matin, à Bowil. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.
Le canton de Saint-Gall a aussi vu son lot d'accidents. Jeudi, peu avant minuit, un homme de 38 ans conduisait son semi-remorque, entre Gossau et Winkeln. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a dévié vers la droite. Il a alors percuté une glissière de sécurité et le camion s'est immobilisé contre un mur. Le conducteur est indemne.
A Degersheim, un homme de 62 ans circulait en direction de Flawil, lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa voiture. Il a quitté la route par la droite, avant de percuter un poteau indicateur. Dans sa glissade, la voiture s'est retrouvée dans une prairie et a fini dans une berge d'un ruisseau. Etant inapte à conduire, l'homme a été contraint de se soumettre à des analyses de sang et d'urine, et de remettre son permis de conduire. Les pompiers ont dû intervenir pour récupérer le véhicule.
La neige va continuer de tomber ce vendredi en Suisse
Des chutes de neige sont attendues vendredi, notamment le long des Alpes, et la couche devrait se maintenir, indique MeteoNews. Les températures frôlent le zéro degré en plaine et la bise accentue encore la sensation de froid. A Genève et Lausanne, il ne fera pas plus de 3 degrés.
L’Office fédéral de météorologie met en garde contre un risque de verglas et de congères sur les routes, surtout au nord du pays. Dans les régions alpines, la prudence est de mise en raison des routes enneigées.
Dans tous les cas, les jours à venir seront très froids, indiquent les services météorologiques. Dans le nord, le thermomètre ne dépassera guère 0 degré de vendredi à dimanche. Les températures devraient même rester légèrement en dessous du point de congélation par endroits, ce que l'on appelle des journées glaciales. Les pneus d'hiver sont absolument obligatoires, a rappelé Meteonews.
Chaos sur l'A12, la faute à la neige
La neige est là, en plaine, et elle fait des siennes. L'autoroute A12 entre Lausanne et Fribourg a dû être fermée dans les deux sens ce jeudi 20 octobre durant la matinée entre les échangeurs de La Veyre (VD) et de Châtel-St-Denis (FR).
La faute à un «effet lac»... et au «toboggan», ce secteur connu pour sa pente sur l'A12, et donc rendu glissant par les intempéries. Selon le site du TCS, le tronçon a pu être rouvert en début d'après-midi. Il reste néanmoins interdit aux poids lourds. Une déviation via l'A9/A1 a été mise en place.
Certaines stations de ski sont désormais toutes blanches
Un rapide coup d'œil aux webcams des stations de ski suisses permet de se réjouir. La neige fraîche devrait bientôt être idéale pour le carving et le snowboard. Sillerenbühl (près d'Adelboden) est désormais recouvert d'un épais manteau neigeux, contrairement à hier. La station se situe à près de 2000m d'altitude.
Le Marbachegg (1460m d'altitude) est également recouvert d'un épais manteau neigeux. Selon la plateforme Bergfex, il est tombé dix centimètres de neige fraîche. La situation est similaire à Sörenberg, près de Lucerne.
La limite des neiges descendra aux alentours de 700m lundi. Il pourrait neiger dès la soirée en plaine.
La neige fait son arrivée dans certaines régions de Suisse
De la neige fraîche est tombée lundi dans certaines régions des contreforts alpins. Notre reporter Blick, Sandro Zulian, était à Appenzell et a immortalisé ce paysage hivernal féerique.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de quoi faire un bonhomme de neige. Mais la Confédération met en garde contre un risque de neige de niveau 2 (risque modéré) en Suisse centrale et orientale jusqu'à mardi matin.
Semaine contrastée en Suisse romande: pluie, froid et premiers flocons
La Suisse romande s’apprête à vivre une semaine contrastée, rythmée par de fortes pluies, une chute brutale des températures et un premier souffle d’hiver en plaine, nous apprend MétéoSuisse sur son blog.
Ce dimanche, un flux de sud-ouest instable arrose copieusement la région, avec des averses parfois intenses. Mais lundi, un changement brutal d’ambiance est attendu: de l'air polaire froid et humide devrait affluer, la faute au courant qui pivotera du sud-ouest au nord-ouest, détaille MétéoSuisse. La limite pluie-neige chutera alors de 2000 à environ 800 mètres, donnant un net parfum d’hiver sur l’arc jurassien et les Préalpes.
Une courte respiration et puis… la neige?
Les journées de mardi et – en partie – de mercredi offriront un peu de répit, même si l’atmosphère restera fraîche et les éclaircies timides. Jeudi et vendredi, une nouvelle perturbation devrait atteindre la Suisse romande et pourrait abaisser la limite des chutes de neige sous les 500 mètres, voire brièvement jusqu’en plaine. Le potentiel d'enneigement est bien réel, mais il reste trop tôt pour en évaluer la portée, estime MétéoSuisse.
Température record pour un moins de novembre à Delémont!
Un temps exceptionnellement doux en Suisse! En ce jeudi 13 novembre, le thermomètre est monté à plus de 23°C à Delémont à la mi-journée. Le fameux «été de la Saint-Martin»! Une chaleure record pour un mois de novembre dans la capitale jurassienne. MeteoNews rapporte qu'il a fait près 18° à la Chaux-de-Fonds, 17° à Genève ainsi qu'à Fribourg, 14,5° à Lausanne et jusqu'à 14,6° à Crans-Montana (VS) à 1500 mètre d'altitude!
Le soleil sera encore bien présent vendredi avec un pic de chaleur attendu avant l'arrivée de l'hiver. Une chute brutale des températures est attendue dès lundi avec de la neige qui pourrait pointer le bout de son nez jusqu'en plaine dans le courant de la semaine!
Nouvelle dégradation attendue ce week-end
Il va falloir profiter du soleil ces prochaines heures. Une nouvelle dégradation se profile en effet pour ce week-end, prévient MétéoSuisse.
Ce vendredi matin, du stratus recouvre le Plateau. Mais il devrait se dissiper en cours d’après-midi. Dans les autres régions, le soleil va briller avant l’arrivée de quelques voiles nuageux en deuxième partie de journée. Les températures seront clémentes. Il fera jusqu’à 16 degrés, et même 18 en Valais.
C’est ce week-end que les choses vont se gâter, avec un front froid qui traversera la Suisse. Samedi, la nébulosité devrait rapidement augmenter et des premières précipitations sont attendues à l'ouest durant l’après-midi. Elles devraient s’étendre en toutes régions durant la soirée et la nuit et se poursuivre dimanche. D'abord à plus de 2600m d’altitude samedi, la limite de la neige devrait drastiquement baisser pour atteindre 1800m dimanche, puis même 1300m la nuit suivante.
Les dernières gouttes devraient tomber lundi matin avant un retour du soleil… et de la grisaille les jours suivants sur le Plateau. L’automne se poursuit.
La pluie et le vent vont continuer de marquer ce début de semaine
La tempête automnale s'est certes éloignée, mais le mauvais temps persiste. Lundi, de fortes précipitations et des vents tempétueux de sud-ouest à ouest continueront de marquer la journée, indique Meteo News. Le soleil se montre timide en ce début de semaine et une épaisse couche de brouillard recouvre les plaines. Les experts mettent en garde contre des pluies persistantes, surtout en Valais, dans les Grisons et en Suisse centrale.
Avec seulement 8 à 11 degrés, les vestes de mi-saison peuvent être rangées dans l'armoire pour faire la part belle au manteau d'hiver. En altitude, la Suisse attend même les premières fortes chutes de neige. La Confédération a déclaré le niveau de danger 3 sur 5, avec jusqu'à 50 cm de neige fraîche au-dessus de 1600 mètres. Les automobilistes et les amateurs de sports d'hiver devront faire preuve d'une prudence particulière.