Le canton de Vaud lance un projet-pilote sur la route de la Petite Corniche en Lavaux. La vitesse sera réduite à 60 km/h et un marquage au sol spécial sera installé pour apaiser le trafic et améliorer la sécurité dans cette région UNESCO.

La route de la Petite Corniche en Lavaux passe à 60 km/h pour plus de sécurité. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Vaud lance dès ce mois d'août un projet-pilote sur la route cantonale de la Petite Corniche, un axe emblématique du Lavaux, région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vitesse y sera réduite à 60 km/h avec un marquage au sol à treize endroits singuliers de ce tracé prisé de la population et des touristes. But: apaiser le trafic, améliorer la cohabitation et renforcer la sécurité.

«Fréquenté par une pluralité d'usagers – résidents, vignerons, pendulaires, sportifs ou touristes – cette route étroite et sinueuse illustre les enjeux de cohabitation au sein d'un espace à la fois restreint et protégé», a indiqué mercredi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Une campagne de sensibilisation jusqu'en octobre et une page internet accompagnent cette démarche.

«Ayez du nez, levez le pied!»: cette campagne s'appuie sur une dizaine de messages comme ce dernier en référence au contexte local «qui appelle à la vigilance, à la courtoisie et au respect mutuel en valorisant une circulation apaisée». Des adeptes de la randonnée aux usagers de véhicules motorisés, en passant par les cyclistes, tous les publics sont concernés, insiste la Direction générale de la mobilité et des routes. Ce projet-pilote d'aménagement et de sensibilisation concerne le tronçon de la route cantonale de la Petite Corniche entre les villages d'Aran, de Grandvaux et le «carrefour du Nez».

Inspirés des murs de vigne

Réalisés dans le cadre de récents travaux d'entretien routier dans ce secteur, des marquages au sol colorés, inspirés des murs de vigne, ont été appliqués à treize endroits singuliers du tracé (belvédère, carrefours, passages étroits, visibilité moindre, débouché de chemin pédestre, etc). «Ils attirent l'attention et sensibilisent au partage de la route», explique-t-elle.

«Aménagés dans le respect de l'identité paysagère du site, ils sont complétés par un abaissement de la vitesse à 60 km/h (au lieu de 80 km/h) afin de modérer le trafic, en limitant notamment les pointes de vitesse, et de préserver la qualité de vie des riverains», ajoute-t-elle.

Un monitoring sous forme de comptages, d'interviews et d'un questionnaire en ligne permettra d'évaluer l'efficacité de ces mesures en vue d'une éventuelle pérennisation et d'un déploiement sur d'autres axes similaires du réseau routier cantonal, selon le Canton.

Ce projet est mené par l'Etat de Vaud, en collaboration étroite avec les communes de Bourg-en-Lavaux et de Lutry ainsi que de l'Association Lavaux Patrimoine mondial et Police Lavaux.