La fête de la Saint-Martin débute le 7 novembre à Porrentruy avec son traditionnel marché. Des milliers de visiteurs sont attendus pour déguster des plats à base de cochon et profiter des animations. La ville de Moutier sera l'invitée d'honneur cette année.

Le marché de Porrentruy donne le coup d'envoi de la Saint-Martin

De vendredi à 15h00 jusqu'à lundi à 17h00, des milliers de visiteurs vont déambuler entre les plus de 50 cabanons de Porrentruy. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le coup d'envoi de la fête de la Saint-Martin sera donné le vendredi 7 novembre avec la 27e édition du traditionnel marché à Porrentruy (JU). Ces réjouissances populaires annuelles, toujours très attendues, font perdurer une lointaine tradition agricole. La Saint-Martin rassemble chaque année les amateurs de traditions, épicuriens et autres fêtards pour déguster des plats à base de cochon.

De vendredi à 15h00 jusqu'à lundi à 17h00, des milliers de visiteurs vont déambuler entre les plus de 50 cabanons occupés par des artisans des métiers de bouche et de l'artisanat. Le marché investira la vieille ville de la cité des princes-évêques une seconde fois lors du «Revira» les 15 et 16 novembre.

Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses animations musicales, mais aussi des spécialités diverses, coutumières ou inattendues, annoncent les organisateurs du Marché dans leur brochure de présentation. Différents artistes en tous genres déambuleront également entre les cabanons. La ville de Moutier, qui rejoindra le canton du Jura le 1er janvier prochain, sera l'invitée d'honneur cette année.

Cuisine campagnarde

La Saint-Martin se célèbre le deuxième week-end du mois de novembre. Sa tradition remonte très loin. Quand les travaux des champs étaient terminés, les paysans tuaient le cochon pour marquer la fin de la saison. Ils conservaient les morceaux qu'ils pouvaient fumer et consommaient toutes les autres parties de la bête.

Parmi les traditions de l'Ajoie, la manifestation détient une place privilégiée. Les réjouissances gastronomiques qui marquent cette fête ont inspiré cette expression que le langage populaire a bien conservé: «Faire la Saint-Martin». Malgré les changements des habitudes et du mode de vie, l’Ajoie a conservé vivante la tradition des repas de Saint-Martin, savourés par les adeptes d’une cuisine campagnarde qui apprête avec une variété infinie le cochon bouchoyé pour l’occasion.

Le menu complet est composé de neuf plats: le totché (un gâteau salé servi en apéritif), la gelée de ménage, le boudin à la crème, les grillades et atriaux, le rôti accompagné de röstis, la choucroute garnie, la damassine (une eau-de-vie ajoulote), la crème brûlée et, enfin, les striflates.

Hôtels pris d'assaut

Traditionnellement, il se déguste - en entier ou en partie - dans les restaurants de la région ou dans de grandes salles aménagées pour l'occasion. A Chevenez par exemple, village considéré comme la «capitale» de la Saint-Martin, un souper-spectacle réunit des centaines de convives dans la halle polyvalente. Depuis quelques années, les différentes marches gourmandes de Saint-Martin - qui s'étalent sur plusieurs week-ends - ont également la cote.

Ces grandes réjouissances populaires font aussi le bonheur du secteur touristique. En effet, pour la nuit du samedi au dimanche, tous les hôtels de Porrentruy affichent chaque année complet bien avant le début des festivités, indique une employée du bureau bruntrutain de Jura Tourisme contactée par Keystone-ATS. Des groupes réservent d'année en année.