Les festivités de Saint-Martin dans le district de Porrentruy attirent les foules. À Grandfontaine, la marche gourmande organisée par le FC Haute-Ajoie voit ses 1800 billets s'écouler en quatre minutes pour le samedi.

La marche gourmande pour la Saint-Martin du FC Haute-Ajoie prise d’assaut

Le FC Haute-Ajoie organise une marche gourmande pour la Saint-Martin. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Alors que les festivités de Saint-Martin se préparent dans le district de Porrentruy, les marches gourmandes attirent un public très nombreux. Exemple à Grandfontaine où, cette année encore, les billets se sont arrachés en quelques minutes seulement.

La Saint-Martin prendra ses quartiers du 7 au 10 novembre prochains à Porrentruy, avec notamment le marché en vieille ville. Cette fête annuelle, qui attire des milliers convives autour du repas gargantuesque composé, traditionnellement, de neuf plats, se décline depuis une dizaine d'années sous la forme de marches gourmandes.

C'est notamment le cas à Grandfontaine. Le FC Haute-Ajoie y organise depuis 2015 une marche gourmande sur deux jours. La dixième édition aura lieu samedi et dimanche, soit deux semaines avant le week-end de Saint-Martin. Les organisateurs ont pour habitude de mettre sur pied leur événement une semaine avant le «vrai» week-end, mais ne souhaitaient pas tomber sur le 1er novembre, jour de la Toussaint, d'où ce décalage de deux semaines.

Billets écoulés en quatre minutes

L'événement va dans tous les cas attirer les foules à Grandfontaine, comme chaque année. «Dès la deuxième édition, nous avons fait le plein le samedi, explique le responsable de l'organisation Franck Quiquerez, contacté par Keystone-ATS. Lorsqu'on les met en ligne, les 1800 billets pour le samedi partent en quatre minutes environ! Pour le dimanche, il y a moins de demande et les réservations sont plus échelonnées».

Chaque année, les organisateurs doivent refuser environ 1500 personnes pour la marche du samedi. «Nous sommes limités par rapport aux infrastructures, poursuit l'organisateur. Nous voulons aussi éviter qu'il y ait des files d'attente».

Selon Franck Quiquerez, plusieurs facteurs expliquent le succès retentissant des marches gourmandes de Saint-Martin. «Lors des repas en salle, les gens ne bougent pas trop. Les marches gourmandes permettent au contraire de s'aérer, de découvrir des paysages et de rencontrer plus de monde. Il y a eu un changement de mode».

Cela n'empêche pas certaines sociétés de continuer à offrir des repas de Saint-Martin en salle, comme à Chevenez et à Porrentruy où plusieurs centaines de personnes sont attendues. De nombreux restaurateurs proposent aussi tout ou partie du menu.

Jusqu'à Moutier

La balade gourmande de Grandfontaine propose sept stands répartis sur neuf kilomètres. Entre 60 et 70% des participants sont jurassiens, mais les cantons de Neuchâtel, de Vaud, du Valais ou encore de Genève sont bien représentés, poursuit l'organisateur.

Plusieurs autres marches gourmandes de Saint-Martin sont organisées dans le district de Porrentruy, notamment à Lugnez, à Chevenez et à Cornol. Le concept s'est même étendu au-delà des frontières ajoulotes, puisque le FC Moutier met désormais sur pied une telle balade gourmande.