Les employeurs suisses taclent violemment Pierre-Yves Maillard «Les syndicats sortent tambours et trompettes mais à la fin, c'est du pipeau»

La Confédération, les cantons et les partenaires sociaux ont convenu de 11 mesures pour protéger les salaires en Suisse, en vue d'un accord avec l'UE. Le président de l'USS Pierre-Yves Maillard appelle, lui, à aller plus loin. Et ça ne plait pas aux employeurs suisses.