La Suisse et l'UE ont fixé un calendrier pour leur nouvel accord. Le traité devrait être signé d'ici 2026.

1/5 Viola Amherd (à g.) et Ursula von der Leyen ont conclu les négociations matérielles. Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

Tobias Bruggmann

Peu avant Noël, la conseillère fédérale Viola Amherd (Centre) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont conclu les négociations matérielles entre la Suisse et l'Union européenne par une accolade et une chaleureuse poignée de main.

« L'accord est un pacte de soumission L'UDC »

Il est désormais clair que, si tout se déroule comme prévu, le conseiller fédéral Guy Parmelin, membre de l'Union démocratique du centre (UDC), devra signer l'accord avec l'UE, et ce, malgré l'opposition de son parti, qui qualifie cet accord de «pacte de soumission».

Selon une communication du Département fédéral des affaires étrangères dirigé par le conseiller fédéral Ignazio Cassis (PLR), l'accord est actuellement soumis à une vérification juridique et formelle. La traduction a également commencé. Parallèlement, le conseiller fédéral Parmelin a annoncé les mesures prévues pour garantir la protection des salaires en Suisse. Le concept de mise en œuvre de la clause de sauvegarde a également été approuvé. Concrètement: