Dans l'ensemble, le nombre de mandats d'administrateurs a diminué parmi les 246 parlementaires du Palais fédéral.

Ce sont des noms qui sonnent bien dans le monde économique: Siegfried, Schindler, Swiss Life. L'atout de ces trois groupes? Le lien direct avec le Palais fédéral! Ils font entrer des parlementaires dans l'organe suprême et cela leur coûte cher. Alors que la plupart des grandes entreprises préfèrent aujourd'hui confier leurs conseils d'administration à des managers internationaux, les groupes s'accrochent aux politiciens.

Aucun emploi secondaire n'est plus lucratif pour les représentants du peuple. Les mandats dans les conseils d'administration de haut niveau rapportent souvent plus que la fonction politique. Schindler, Swiss Life et Siegfried sont cotées en bourse et font partie des 60 plus grandes entreprises du pays en termes de capitalisation boursière.

Dans l'ensemble, le nombre de mandats d'administrateurs a diminué parmi les 246 parlementaires. L'enquête de Blick le montre: Après les élections de 2003, ils occupaient 570 postes aux conseils d'administration, contre 330 aujourd'hui. Un point frappe particulièrement: les groupes privés suisses ont perdu en présence directe. Mais trois d'entre eux tiennent le haut du pavé.

Presque comme un conseiller fédéral

A commencer par Siegfried. Chez le groupe pharmaceutique argovien, tout va bien, comme le montrent ses chiffres publiés hier mardi. Avec le conseiller aux Etats PLR Martin Schmid et le conseiller national PLR Beat Walti, ce ne sont pas moins de deux parlementaires qui siègent au conseil d'administration de Siegfried. Ils ont assumé les mandats du conseil d'administration pendant leur mandat à Berne.

Martin Schmid, conseiller aux États PLR (GR).

Martin Schmid a été rémunéré 253'800 francs en 2024 en tant que vice-président. Pour Beat Walti, le budget s'est élevé à 222'000 francs; il représente l'actionnaire Ernst Göhner Stiftung au sein du comité. Chez Siegfried, les politiciens PLR font quasiment partie de l'inventaire du conseil d'administration. Auparavant, la porte du Palais fédéral restait grande ouverte grâce à l'ex-conseiller aux Etats Felix Gutzwiller.

L'assureur-vie Swiss Life a également fait entrer le conseiller aux Etats PLR Martin Schmid dans son conseil d'administration. En 2023, sa rémunération s'élevait au total à 196'500 francs. L'avocat grison, qui occupe également d'autres petits mandats d'administrateur, gagne environ 450'000 francs par an rien qu'avec ses deux fonctions secondaires chez Siegfried et Swiss Life. C'est à peine moins que le salaire d'un conseiller fédéral.

Beat Walti, conseiller national PLR (ZH).

Les conseillers nationaux reçoivent en moyenne environ 130'000 francs pour leur fonction, les conseillers aux Etats comme Martin Schmid la somme s'élève à environ 150'000 francs.

Swiss Life et le Palais fédéral, une relation de longue date

Le prédécesseur de Martin Schmid au conseil d'administration était l'ex-chef du PLR Gerold Bührer. Jusqu'au début du millénaire, plusieurs parlementaires bourgeois siégeaient simultanément au conseil d'administration.

Dans le groupe d'ascenseurs Schindler, le patron Alfred N. Schindler «cherche volontiers à se rapprocher de la politique», comme l'a écrit la «Luzerner Zeitung». Les conseillers aux Etats Pirmin Bischof (Le Centre) et Hans Wicki (PLR) siègent au conseil d'administration de la filiale suisse d'ascenseurs Schindler SA. Auparavant, le conseiller aux Etats PLR Rolf Schweiger, récemment décédé, occupait ce poste. Le montant des honoraires perçus par les membres du conseil d'administration reste secret, seul ce que paie la société mère peut être divulgué.

L'élite économique est internationale

Pourquoi Schindler, Siegfried et Swiss Life sont-ils l'exception parmi les grands groupes? Premièrement, les grandes entreprises préfèrent aujourd'hui exercer leur influence par le biais de lobbyistes professionnels ou d'associations. Deuxièmement, le travail parlementaire est plus coûteux: il y a des commissions permanentes et les projets sont plus volumineux.

Pirmin Bischof, conseiller aux Etats du Centre (SO).

Troisièmement, les exigences envers les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse ont augmenté et les groupes sont devenus plus globaux. C'est pourquoi les entreprises recrutent souvent leurs surveillants à l'étranger. Ceux qui, en tant que parlementaires, parviennent encore à siéger dans un conseil d'administration, possèdent les qualifications nécessaires: Beat Walti, Martin Schmid et Pirmin Bischof sont des avocats d'affaires et Hans Wicki est un économiste avec une expérience en management.

«Les parlementaires ont de moins en moins de temps pour autre chose, et l'élite économique s'internationalise de plus en plus», résume la «NZZ».

Des règles strictes pour les «mercenaires de la politique»?

Les entrepreneurs comme le conseiller national PLR Simon Michel (dirigeant du groupe de technologie médicale Ypsomed) et la conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher (dirigeante du groupe chimique Ems) forment une catégorie particulière. Tous deux ont été élus au Parlement en tant que dirigeants des groupes familiaux.

En revanche, Martin Schmid, Beat Walti et Pirmin Bischof n'ont pris leurs mandats dans les conseils d'administration de haut niveau qu'après leur élection au Parlement, Hans Wicki pratiquement en même temps. Il est frappant de constater que tous les quatre siègent dans la très influente Commission de l'économie et des redevances. C'est là que sont débattus des dossiers centraux comme les impôts, le droit des cartels et le marché financier.

Hans Wicki, conseiller aux États PLR (NW).

Le système suisse repose sur un Parlement de milice, où les élus apportent leur expérience professionnelle. Mais la critique surgit quand le processus s’inverse: lorsqu’un parlementaire, une fois en place, intègre des commissions stratégiques avant de se voir offrir des mandats rémunérés par des groupes d’intérêts. Certains dénoncent alors de véritables «mercenaires de la politique».

Les tentatives de durcir les règles ou d’imposer plus de transparence échouent régulièrement. C'est le cas d'une intervention du conseiller aux Etats du Centre Beat Rieder. Il voulait au moins interdire aux parlementaires d'accepter des mandats rémunérés directement liés à leur travail en commission.