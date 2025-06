Au menu de ce lundi 30 juin: les antennes Starlink en Valais, EBS en Côte d'Ivoire, la canicule, l'avenir de la SSR, Beat Jans en Algérie et en Espagne.

Au-dessus de Loèche, en Valais, 40 gigantesques antennes du réseau de satellites Starlink devraient voir le jour en novembre. Mais des opposants ont déposé une pétition (Illustration).

Nouvelle semaine, nouvelles infos suisses. Comme chaque lundi, Blick, avec le soutien de l’ATS, vous propose un condensé des actualités à suivre en Suisse. Alors, que nous réserve ce lundi 30 juin? Tour d’horizon:

1 L'inquiétude monte sur le projet Starlink en Valais

Un recours a été déposé dimanche contre le projet d'installation de 40 antennes Starlink à Loèche-les-Bains (VS), rapporte la RTS. Il émane d'un groupe de citoyens de la commune valaisanne. «Sur le permis de construire, on voit qu'il y a 40 antennes de prévues, ce qui émettra beaucoup plus de rayonnements sur nous», explique la médecin Hanna Schnyder-Etienne, qui mène l'opposition au projet. Elle dit également rejeter une implantation en Suisse d'une société affiliée au milliardaire américain Elon Musk, en raison d'un risque pour la souveraineté des données. Le délai de recours contre la demande d'autorisation de construire déposée par l'entreprise Signalhorn AG, propriétaire du terrain, arrive à échéance lundi.

2 EBS signera un accord inédit en Côte d'Ivoire

La ministre suisse de la Culture Elisabeth Baume-Schneider se rend lundi en Côte d'Ivoire pour signer un accord sur les biens culturels, le premier de ce type conclu avec un pays de la région subsaharienne. L'accord règle notamment les modalités de restitution de biens culturels importés illégalement ainsi que les conditions d'importation dans les deux pays, selon le Département fédéral de l'intérieur. Cette action s'inscrit dans la volonté du Conseil fédéral de renforcer la coopération avec les Etats africains sur cette question.

3 L'Europe suffoque et la Suisse aussi

La canicule se poursuit lundi dans le sud de l'Europe. En France, 84 départements sont placés en vigilance orange canicule, du «jamais vu», avec des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés Celsius. En Italie et au Portugal, plusieurs régions sont en alerte rouge, où jusqu'à 45 degrés pourraient être atteints. En Espagne, où il a fait 46 degrés samedi à El Granado, en Andalousie. La Suisse n'est pas épargnée par cette vague de chaleur. «Des températures très élevées à toutes les altitudes» sont attendues au moins jusqu'au milieu de semaine, rapporte MétéoSuisse.

4 La SSR se projette dans un avenir à budget réduit

La SSR évoque lundi son avenir devant les médias. Les dirigeants de la télévision de service public doivent faire part de leurs projets, alors que la SSR fait face à de gros enjeux. Le Conseil fédéral veut en effet faire passer la redevance radio-TV actuellement de 335 francs par an et par ménage à 300 francs à partir de 2029. La situation pourrait encore être plus critique si l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» devait être acceptée par le peuple.

5 Mission sensible pour Beat Jans entre Alger et Madrid

Le conseiller fédéral socialiste Beat Jans effectue lundi une visite de deux jours en Algérie. Migration et criminalité sont au programme des discussions. Sur le chemin du retour, le chef du Département fédéral de justice et police fera un arrêt en Espagne, où la problématique de la violence contre les femmes, sur laquelle Madrid a une politique à la pointe, sera à l'ordre du jour.