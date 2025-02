Un médicament sans danger pour les patients souffrant de la maladie du sommeil a été développé par une organisation suisse. Photo: Shutterstock

«Après la pluie, vient le beau temps», les Romands doivent croiser les doigts pour que le dicton dise vrai. Pour vous accompagner dans cette journée pluvieuse, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose de faire un tour d'horizon des actus suisses de ce jeudi 13 février. On embarque:

1 Un traitement sans danger contre la maladie du sommeil

Une organisation suisse a développé un médicament sans effets secondaires dangereux contre la maladie du sommeil, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Jusqu'à présent, il n'existait qu'un seul médicament avec lequel un patient sur vingt mourait, écrivent les journaux alémaniques.

Le médicament de l'organisation Drugs for Neglected Diseases, dont le siège est à Genève, permet de traiter des personnes chez qui on suspecte la maladie. Cette dernière provoque d'abord des symptômes tels qu'une forte fièvre, puis un parasite s'attaque au système nerveux central. L'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé est d'éliminer la pathologie d'ici 2030.

2 Taxer les gros héritages pour le climat

Un comité interpartis bourgeois et Swiss Family Business, une plateforme d'entreprises indépendantes et familiales, présentent jeudi leurs arguments contre l'initiative populaire «pour l'avenir» de la Jeunesse socialiste. Celle-ci demande un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs afin de financer des mesures climatiques. Les opposants craignent des conséquences fiscales «dramatiques» qui toucheraient en fin de compte les citoyens via des augmentations d'impôts et des pertes d'emplois.

3 Verdict sous tension dans l'affaire des motards

La Cour suprême bernoise livrera jeudi à 14h00 son verdict dans l'affaire de la rixe en 2019 entre des bandes rivales de motards qui avait fait plusieurs blessés. Les affrontements avaient pour toile de fond une guerre de territoire. Huit prévenus ont fait appel de leur condamnation en 1ère instance auprès de la Cour suprême. La police cantonale bernoise va déployer un important dispositif à l'extérieur du tribunal pour éviter des affrontements entre bikers des Bandidos et des Hells Angels comme ce fut le cas lors du premier procès en 2022.

4 Débat sur la subvention des Mondiaux de ski

Le Grand Conseil valaisan se penche jeudi sur une subvention pour les championnats du monde de ski de 2027 à Crans-Montana. L'Etat du Valais est prêt à accorder à un taux de subventionnement de 30% tandis que le PLR milite pour un soutien à hauteur de 20%. Les organisateurs et l’Association des Communes de Crans-Montana (ACCM) espèrent eux bénéficier d'une subvention de 4,42 millions de francs. Cette somme permettait d'aménager le stade d'arrivée des Barzettes, au pied de la piste Nationale.

5 L'heure du bilan de mi-mandat vaudois a sonné

L'ensemble du gouvernement vaudois et ses sept ministres présentent jeudi leur bilan politique de mi-législature du programme 2022-2027. Sous la présidence de la PLR Christelle Luisier, le Conseil d'Etat à majorité de droite évoquera aussi les perspectives de la seconde partie de son mandat.