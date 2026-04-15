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Querelle à cause d'un chien
Pris dans une altercation, un senior décède à Lausanne

Un homme de 82 ans est décédé après une altercation survenue début avril à Lausanne autour d’un chien laissé dans une voiture, révèle la police municipale. Une enquête pénale a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame.
Publié: 09:59 heures
Un senior est décédé après une altercation à Lausanne, révèle la police municipale. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste

Pris dans une altercation à Lausanne, un homme de 82 ans est décédé le 9 avril 2026, une semaine après son hospitalisation, annonce la police municipale de Lausanne. 

La victime se serait disputée avec un autre Vaudois âgé de 57 ans, le 2 avril aux alentours de 15h sur le parking d’un commerce sur l’avenue de Sévelin. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'objet de la querelle était le chien du senior, «enfermé dans un véhicule». Pendant cette altercation, le propriétaire du chien aurait basculé en arrière et se serait cogné la tête en heurtant le sol. 

Des passants sont venus le secourir, notamment une infirmière qui lui a prodigué un massage cardique en attendant que la police arrive et qu'il soit transporté au CHUV. Le quinquagénaire a été entendu par le procureur de service, puis relâché. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale, confiant l’enquête à la Police judiciaire municipale de Lausanne. L’intervention a nécessité l’engagement de trois patrouilles de la Police municipale de Lausanne, du SMUR ainsi que d’une ambulance.

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