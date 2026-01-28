Avec le développement démographique des hauts de Lausanne et le déménagement d'Athletissima, l'avenir du stade de la Pontaise est en question. Une élue Vert'libérale dépose un postulat qui envisage l'installation... d'une piscine à ciel ouvert dans le stade.

Léo Michoud Journaliste Blick

Quel avenir pour le vétuste – mais néanmoins vénérable – stade de la Pontaise à Lausanne? Plutôt fan de natation que de foot, une conseillère communale Vert'libérale Virginie Cavalli a une idée. Candidate à la Municipalité du chef-lieu vaudois le 8 mars, elle dépose cette semaine un postulat demandant au collège «d’étudier la reconversion partielle ou totale du Stade olympique de la Pontaise en bains publics», a appris Blick.

Avec la «croissance démographique rapide» que vivront les hauts de Lausanne et en particulier le quartier des Plaines-du-Loup, les habitants manqueront selon elle d'un accès à l'eau. Un «enjeu majeur de santé publique» avec les étés vaudois «marqués par des épisodes de canicule de plus en plus fréquents». Une grande piscine en plein air ferait alors office de compensation pour les rives (relativement lointaines) du Léman.

Un stade à repenser

Ancienne demeure du FC Lausanne-Sports, la Pontaise a échappé à sa démolition promise, a annoncé en 2024 le syndic socialiste Grégoire Junod. Dans les années à venir, le stade et ses abords vivront une importante «reconversion», principal enjeu de la troisième étape du développement des Plaines-du-Loup.

Au programme de la décennie 2030: une densification des habitations autour du stade et l'abandon de sa «vocation sportive telle que connue aujourd’hui» au profit d'un «d’un usage public ouvert sur le quartier avec l’activation de son cœur en un espace public majeur», peut-on lire sur le site de la Ville de Lausanne.

Les gradins actuels devraient accueillir des écoles, une bibliothèque, des commerces et des habitations. La pelouse actuelle et sa piste d'athlétisme laisseront place à un parc végétalisé en accès libre. Plusieurs projets de plan d'affectation sont à l'étude. C'est là qu'entre en jeu Virginie Cavalli, qui estime qu'il «faut que ce stade reste aux Lausannoises et aux Lausannois». En voyant «à quel point les piscines sont saturées en été», l'élue Vert'libérale espère faire des «Bains de la Pontaise» un espace «végétalisé», et non «une place en béton supplémentaire à Lausanne». Ceci afin que toutes les générations puissent «se sentir incluses dans le projet».

Et Athletissima?

Chaque année, le Stade de la Pontaise accueille Athletissima. Dès 2030, ce rôle devrait revenir au Stade Pierre-de-Coubertin, à Vidy, qui manque pour l'instant de gradins. Sa réaffectation nécessitera d'importants et coûteux aménagements. La Municipalité a proposé un premier projet à 70 millions au Conseil communal, qui a refusé ce préavis. Une nouvelle mouture devrait voir le jour après les élections, mais Virginie Cavalli s'y oppose pour des raisons écologiques et d'utilisation des finances communales.

«On veut y mettre 50 à 70 millions, alors que ces fonds pourraient être utilisés ailleurs, par exemple pour une infrastructure sportive de plus sur les hauts de Lausanne pour tous ces nouveaux habitants qui vont arriver», estime l'élue lausannoise. Si son postulat ne fait pas un grand «plouf» sur le plan politique, la Ville de Lausanne à majorité rose-verte pourrait devoir revoir ses plans.