Céline Dion chantera-t-elle à Bâle pour l'Eurovision 2025?

Bâle se prépare à accueillir l'Eurovision 2025... et une venue de Céline Dion est sur toutes les lèvres. Les organisateurs promettent une fête pleine de surprises, tout en gérant les défis logistiques et sécuritaires. Et l'artiste suisse pourrait chanter en français.

Un an après sa victoire pour la Suisse, Céline Dion était revenue à Lausanne pour l'Eurovision 1989. Sera-t-elle à Bâle en 2025? Photo: Keystone

La Canadienne avait gagné le concours Eurovision de la chanson en 1988, en représentant la Suisse. Après avoir chanté sur la tour Eiffel, Céline Dion chantera-t-elle sur les tours Roche de Bâle? «Il y aura beaucoup de folie, mais c’est l’équipe créative qui s’en charge», rigolait déjà Conradin Cramer, président du gouvernement bâlois, en réponse à Blick début février.

Début mars, la rumeur enfle d’un passage de la superstar à l’Eurovision 2025. Surtout depuis que les organisateurs ont avoué «qu’ils y travaillent». Ce serait très symbolique si la Québécoise faisait même une simple apparition à l’événement qui animera la cité rhénane du 13 au 17 mai.

Contacts réguliers, mais rien d’assuré

Le coproducteur de la grande fête, Reto Peritz, révèle dans «Le Temps» ce mardi 4 mars être «régulièrement en contact» avec Céline Dion. Mais il y a un hic. La diva est «malheureusement très malade» en raison de son syndrome de la personne raide et doit planifier intelligemment ses engagements.

Le mystère devrait rester entier jusqu’aux dernières semaines avant la compétition. Il faut dire qu’elle doit au moins en partie le lancement de sa carrière à la Suisse. En 1988, c’est avec le tube «Ne partez pas sans moi», écrit et composé par deux Helvètes – Nella Martinetti et Atilla Şereftuğ – qu’elle a remporté le concours et conquis le monde.

«Céline Dion et le concours Eurovision de la chanson en Suisse vont de pair, c’est clair. Sera-t-elle à Bâle? Sera-t-elle dans le spectacle ou non? Il y a beaucoup de possibilités et nous travaillons dessus», titille mardi l’autre coproducteur Moritz Stadler, cité par l’AFP.

«Surprises» et «idées folles»

Quoi qu’il en soit, l’édition 2025 de l’Eurovision de la chanson sera parsemée de «surprises» et d'«idées folles», ont promis les organisateurs mardi à Bâle, à deux mois du plus grand événement musical en direct au monde.

Des dizaines de milliers de fans de cet événement télévisuel annuel sont attendus dans la ville posée au bord du Rhin, aux frontières de la Suisse, la France et l’Allemagne. Les demi-finales auront lieu les 13 et 15 mai et la finale le 17 mai. Et plus de 160 millions d’autres devraient suivre le concours devant leur télévision.

«Chaque année, le concours Eurovision de la chanson est une expérience très spéciale et unique», explique à l’AFP Moritz Stadler. L’Eurovision, ce n’est que des surprises.» Aux prémices de l’organisation, en mai dernier, les organisateurs avaient surtout de grandes idées. «Nous avons transformé ces idées folles en concepts en décembre, continue le coproducteur exécutif. Et maintenant, depuis décembre, nous essayons vraiment d’arriver à réaliser ce que nous avions imaginé avec ces idées folles».

Une artiste bilingue pour la Suisse

Comme Céline Dion à l’époque, l'artiste chantera pour la Suisse pourrait bien le faire en français, a appris «Le Temps». Le choix vient officiellement de se porter sur la Fribourgeoise bilingue Zoë Më. La Suisse a gagné le droit d’accueillir l’Eurovision après la victoire de l’artiste non-binaire Nemo et sa chanson «The Code», à Malmö (Suède) en 2025. La troisième victoire helvétique depuis Lys Assia en 1956 et donc une toute jeune Céline Dion à la fin des années 1980.

Mais il n’y en aura pas que pour la star internationale. Yodel, cor des Alpes et autres instruments traditionnels sont aussi au programme, pour le plus grand bonheur de Jean-Marc Richard. La première vague de 42'000 billets s’est vendue en 20 minutes. L’équipe essaye de «pousser les murs» pour que le concours «reste le plus grand spectacle de divertissement au monde», lance Moritz Stadler.

Des polémiques à gérer

Pour Beat Lauchli, chef de projet de la ville, il ne fait aucun doute que Bâle est l’endroit idéal pour recevoir les foules hautes en couleur qui célèbrent l’Eurovision. «Les habitants de Bâle sont assez ouverts d’esprit et sont prêts à accueillir les fans de l’Eurovision», a-t-il lâché à l’AFP.

Bâle accueille l’un des carnavals les plus connus d’Europe et l’Eurovision espère s’inspirer de son esprit, de sa créativité et de sa capacité à ne pas se prendre trop au sérieux. La ville va débourser 35 millions de francs pour l’Eurovision. Et pour l’heure, le budget est tenu. Selon l’officiel bâlois, Liverpool a récupéré environ 60 millions d’euros en accueillant l’édition 2023 et Bâle espère des retours similaires.

La participation d’Israël à l’Eurovision 2024 en Suède avait attiré des manifestations propalestiniennes et le responsable souligne que Bâle fera «tout le possible pour que tout le monde se sente en sécurité». A n’en pas douter, l’édition 2025 aura aussi son lot de polémiques sur fond géopolitique. Yuval Raphael, une survivante de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, représentera Israël dans la cité rhénane.