Inquiétude au Parc de Milan à Lausanne, avec la présence d'un homme jouant au foot avec des enfants et les prenant en photos. La police lausannoise a dû intervenir et calmer le jeu. Après une publication Facebook, plusieurs parents ont témoigné de situations similaires.

Sans enfants, un homme prend des photos et inquiète des mamans lausannoises

Sans enfants, un homme prend des photos et inquiète des mamans lausannoises

1/2 Des patrouilles de police sont intervenues mardi au Parc de Milan (Lausanne). Un homme seul a inquiété une maman et une éducatrice. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

L'angoisse a fait le tour des places de jeux de Lausanne cette semaine. Ce mardi 25 mars, une jeune maman a posté un message d'alerte sur le groupe Facebook réservé aux femmes «Girls Meeting». Lila* y raconte sa mésaventure, survenue peu avant 16h au Parc de Milan.

Sur le groupe fermé «Girls Meeting», Lila* a alerté les utilisatrices romandes sur la présence d'un homme qu'elle suspecte d'être un pervers à Lausanne. Photo: Capture d'écran/Facebook

Elle se trouvait alors dans l'une des aires de jeux les plus prisées de la capitale vaudoise avec son fils d'un an et demi. «Nous avons remarqué avec ma mère un homme qui semblait observer les enfants de manière suspecte, raconte-t-elle dans sa publication. Au début, je pensais qu'il était un parent, mais j'ai vite réalisé qu'il était seul.»

Il aurait photographié les enfants

Ce jeudi, elle raconte à Blick que l'homme «ressemblait à un papa normal», mais avec des «interactions spéciales» avec les enfants. Lila le décrit comme un «Monsieur Tout-le-monde», blanc de peau, qui aurait «la quarantaine» et ne porterait «rien d'extravagant». L'inconnu joue un moment à la balle avec son fils «avec un visage sans expression», puis va s'asseoir plus loin. Il semble alors prendre «discrètement» des photos des enfants.

Son comportement inquiète évidemment la maman, mais pas seulement. Lila explique qu'au moment où elle s'est mise à observer les allées et venues de l'homme, une éducatrice – en charge de plusieurs gamins ce jour-là – a pris la décision d'appeler la police. Celle-ci est «rapidement arrivée» sur les lieux, poursuit la témoin.

D'abord deux agents à vélo, puis «cinq minutes plus tard» une voiture avec trois policiers. Sur Facebook, Lila détaille: «En fouillant son téléphone, ils ont découvert qu'il avait effectivement pris des photos d'enfant. S'il vous plaît, restez vigilants! Surveillez vos enfants parce que NON, ça n'arrive pas qu'aux autres, NON, ça n'arrive pas QUE dans les autres pays.»

Aucun élément répréhensible, pour la police

Contactée, la police municipale de Lausanne confirme être «bien intervenue à la place de Milan». Cependant, l'homme n'a pas été arrêté, précise le porte-parole Michel Gandillon: «Une patrouille de police a interpellé et identifié un individu. Des investigations ont été effectuées et aucun élément répréhensible n’a été constaté.»

Au téléphone, Lila explique ne pas savoir si l'homme avait effectivement des photos des bambins sur son téléphone. «J'ai simplement entendu les policiers lui dire qu'il était interdit de faire des photos d'enfants sur la voie publique sans obtenir le consentement des parents», précise la jeune maman inquiète.

D'autres mamans, des témoignages similaires

Peu après sa publication, Lila reçoit bon nombre de témoignages de parents qui vont dans son sens. Sur Instagram, une maman lui a raconté avoir «couru après» un homme qu'elle avait vu prendre des photos, pour lui demander d'effacer les clichés. Celui-ci lui aurait répondu qu'il venait simplement de photographier «un beau moment de vie».

Une autre maman lui a raconté qu'un employé de la Ville de Lausanne lui avait conseillé de ne pas laisser sa fille se baigner nue dans la fontaine. La raison? Selon lui, il arrive «tout le temps» qu'il y ait «pleins de gars dégueux» qui prennent les petits en photo.

A en croire ces réactions, d'autres places de jeux pourraient être concernées par ce genre de problématique. La police, de son côté, tente de calmer le jeu: «Nous n’avons pas connaissance d’autres cas à la place de Milan. Il est extrêmement rare que la police soit contactée pour ce genre de problématique.»

Surveillez vos enfants et en cas de doute…

La police estime n'avoir rien de plus à conseiller aux parents que de surveiller leurs enfants. «Comme dans toute situation d’urgence ou en cas de doute, compose[z] le 117», rappelle le porte-parole Michel Gandillon. Lila, elle, invite les membres du groupe à partager cette histoire.

Elle espère que son témoignage rendra les parents «unis et attentifs» afin de «créer un environnement plus sûr pour nos enfants». Son inquiétude pourrait se transformer en une plainte contre X: «J'ai appelé la police pour savoir si je pouvais porter plainte, mais je n'ai pas vraiment trouvé les réponses à mes questions. Je n'exclus pas de le faire prochainement, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement.»

*Prénom d'emprunt