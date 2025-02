Chaque hiver, les trains romands se remplissent de valises encombrantes. Mais peut-on réellement les poser où l'on veut? Le règlement est clair: sur un siège, c'est possible... à condition de payer un billet supplémentaire.

Une valise prenant deux sièges entier dans le Genève-Lausanne de 8h05. Photo: Lucie Fehlbaum

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

De décembre à mars, les pendulaires romands composent avec une foule un peu différente dans leur train du matin. En plus des travailleurs se déplaçant sur l'arc lémanique, les vacanciers débarquent, direction les pistes.

Ceux qui arrivent tôt à l'aéroport de Genève embarquent munis de multiples valises. «Pouvez-vous enlever votre valise du siège?», «J'aimerais bien, mais il n'y a pas de place!» Et la rengaine se termine généralement par un grognement et un haussement d'épaules.

Places précises pour les valises

Comme pour le transport des chiens, le règlement est en réalité très clair: «Sont considérés comme des bagages à main pouvant être emportés à bord des véhicules les objets faciles à porter servant aux besoins personnels, pouvant être chargés et déchargés par le voyageur de manière autonome et sans problème et pouvant être rangés en sécurité dans la place disponible» indique Alliance SwissPass.

Cette place disponible, ce sont les espaces au-dessus et au-dessous des sièges, les racks à bagages, les «niches» entre les sièges ou les compartiments multifonctions. «Dans les trains CFF duplex, ils sont situés à l’étage inférieur de la voiture-familles, reconnaissables aux motifs de dragons ou d’animaux de la jungle», précise Michelle Abbet, porte-parole de l'Alliance.

Sur un siège, c'est payant

Il est éventuellement possible de mettre sa valise dans la zone poussettes, chaises roulantes ou vélos, à condition qu'elle ne soit pas utilisée par les clients concernés. D'une manière générale, le règlement est clair: les bagages «ne doivent ni mettre en danger, ni bloquer, ni déranger les autres voyageurs.»

Que dire alors aux pendulaires qui ne peuvent plus s'asseoir? Ils peuvent toujours annoncer aux vacanciers que les valises posées sur les sièges, c'est payant. Et leur lire l'article 6 du règlement Tarif600: «Si des voyageurs veulent utiliser des places assises pour leurs bagages à main, ils doivent acheter autant de billets de parcours ou de billets unitaires de 2ᵉ classe au prix réduit ½ qu’ils utilisent de places assises pour ceux-ci.»