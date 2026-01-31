DE
FR

Coopération politique
Raphaël Ciocchi prend la présidence d’arcjurassien.ch

Raphaël Ciocchi, ministre jurassien, prend la présidence d'arcjurassien.ch, regroupant Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Il veut renforcer les coopérations avec la Bourgogne-Franche-Comté et promouvoir une région attractive.
Publié: 18:03 heures
Raphaël Ciocchi a été élu à la tête d’arcjurassien.ch
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre jurassien Raphaël Ciocchi représente désormais le canton du Jura au sein d'arcjurassien.ch, structure de coopération politique qui regroupe les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud. Il reprend la présidence de l'association, qui était assumée l'an dernier par son collègue à l'exécutif jurassien Stéphane Theurillat.

Elu en novembre dernier au Gouvernement jurassien, Raphaël Ciocchi dirige le Département de la formation, du numérique et des sports. Il vit sa première expérience en tant que ministre. «Les enjeux qui touchent le canton du Jura sont souvent très semblables à ceux de l'Arc jurassien dans son ensemble», souligne l'intéressé dans la newsletter de l'association. Il cite comme exemple l'incertitude liée aux droits de douane américains.

Le ministre jurassien entend poursuivre le travail accompli par l'association, mais souhaite aussi renforcer les coopérations intercantonales et les relations de l'Arc jurassien avec la région française de Bourgogne-Franche-Comté. «L'Arc jurassien doit se démarquer comme une région où il fait bon vivre, ajoute-t-il. Que ce soit en termes de coûts de la vie, de proximité avec la nature ou d'écosystème de formation et d'emploi.»

