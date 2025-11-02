Chacune et chacun en a rêvé. Monter sur scène, vivre de son art, devenir une star. Puis une poignée de personnalités décident de franchir le pas: être artistes! Qu’elles soient chanteuses, comédiennes, humoristes ou danseuses, 11 Romandes racontent. Notre série.

A 22 ans, Alice Auclair chante pour résister face au cynisme et à la haine.

Thomas Lécuyer

Ecouter Alice Auclair en concert, c’est vivre une expérience fascinante, voir la chanteuse se transformer en instrument, se délester petit à petit des mots et de leurs significations pour ne devenir plus que notes et vibrations.

Il y a ce moment de grâce où Alice se désincarne pour ne plus être que notes, à moins que, au contraire, elle ne trouve là son incarnation ultime, l’essence de son être. «Petite, je rêvais d’être conductrice de train, puis journaliste, parce que j’aimais écrire. Mais, très vite, l’évidence s’est imposée. Ce que je voulais, c’était faire de la musique, en faire ma vie. Même si je ne sais pas encore si ce sera pour toujours, une chose est sûre, la musique fera à jamais partie de moi.»

Chanter, c'est résister

Alice explore d’abord sa voix dans la chorale de son école, où elle vit le trac et la joie mêlés de son premier solo à 5 ans, sur la scène du cinéma de son village. Elle chante en duo, en trio, puis multiplie les expériences, écoutant et imitant sans cesse, avant de se lancer dans l’écriture de ses propres chansons.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C’est à travers ce travail d’auteur qu’elle commence à sentir qu’elle touche à quelque chose d’intime et d’authentique: sa véritable voix. Ses influences sont multiples, mais une figure l’a marquée: Adrianne Lenker, dont l’honnêteté radicale et la poésie délicate lui ont montré la puissance d’une voix vraie, capable de toucher l’âme sans fard. Cette démarche nourrit sa propre quête artistique: rester ellemême, dans un monde où l’image et les réseaux sociaux exercent une pression constante.

Pour Alice, chanter est une forme de résistance face au cynisme, à la haine, à l’accélération du monde. C’est un acte d’amour et de partage qui prend vie sur scène, dans le contact direct avec le public. «Devenir artiste n’est pas une utopie, ditelle, c’est une nécessité: le monde a besoin de voix, d’artistes, de penseurs, de créateurs de beauté et d’idées.»