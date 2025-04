Cinq hommes comparaissent à Genève pour des home-jackings violents. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le procès de cinq hommes accusés d'avoir participé à divers degrés à des home-jacking s'est ouvert lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. Un couple de personnes âgées avait été très violemment agressé à son domicile à Cartigny (GE) en février 2023.

Parmi les chefs d'accusation retenus par le Ministère public: brigandage, extorsion et chantage aggravé, séquestration et enlèvement ainsi que dommages à la propriété et violation de domicile. Le premier home-jacking remonte à mai 2021. Selon l'acte d'accusation, trois des prévenus seraient impliqués.

Ce vol avec violence a été commis dans un appartement du quartier de Plainpalais. L'instigateur présumé, un homme âgé de 56 ans, est un ami de la victime, à qui il a subtilisé les clés du logement. Il savait que cette femme avait des bijoux et de l'argent chez elle. Deux complices, également sur le banc des prévenus lundi, ont fait le sale boulot.

La victime ligotée

Interrogé lundi matin, l'un d'eux reconnait avoir participé à la demande de l'homme qui connaissait la victime. Mais il conteste avoir utilisé la violence. A ce moment, ce consommateur de crack sans emploi était financièrement aux abois. Il pensait que l'appartement serait vide au moment du cambriolage.

Mais le fils de la victime, un jeune adulte, était là. Selon le Ministère public, le duo a ligoté le jeune homme, qui était dans sa chambre, tout en le menaçant avec un coupe-papier dans le dos. Les deux hommes ont ensuite pris la fuite avec leur butin: près de 12'000 francs, des valeurs et des bijoux.

Des entailles aux oreilles

Deux des hommes impliqués dans ce premier brigandage, dont l'instigateur présumé, sont aussi accusés d'avoir participé à un autre home-jacking, en février 2023 à Cartigny.

Des repérages sont effectués devant la maison d'un couple de seniors. Agé de 86 ans, l'homme est l'employeur de celui qui serait à l'initiative du cambriolage. Sa compagne a 78 ans.

Le mercredi 8 février 2023, l'équipe constituée pour ce projet criminel passe à l'action. Selon le Ministère public, trois hommes venus de la banlieue lyonnaise agressent l'octogénaire quand il rentre chez lui en voiture après avoir pris l'apéro, comme chaque mercredi, dans un café porche de chez lui.

Ils le frappent et l'étranglent pour obtenir la clé du coffre-fort. Sa compagne qui regardait la télé subit le même sort. Ils sont ligotés, tabassés et menacés avec un couteau. Selon l'acte d'accusation, le trio de malfrats leur entaille les oreilles avec un ciseau.

L'alarme retentit deux heures plus tard, mettant les trois hommes en fuite. Ils filent sans avoir pu ouvrir le coffre-fort avec quelques bijoux. La police en arrête deux le soir même. Ces hommes se trouvent lundi sur le banc des prévenus. D'autres interpellations auront lieu plus tard. Certains seront jugés en France.

Des délits en hausse

Les home-jackings sont en augmentation à Genève. La police cantonale a recensé quatre cas en 2021, six en 2022, neuf en 2023 et treize en 2024. Ces agressions laissent toujours des traumatismes physiques et psychologiques. Les signes de richesse apparents permettent aux malfrats de cibler les victimes. La police recommande notamment de faire très attention aux informations personnelles publiées sur les réseaux sociaux.