Le Ministère public genevois accuse un homme d'avoir provoqué un incendie mortel au Lignon en juillet 2023. En tentant de prendre la fuite, une mère de 28 ans et son fils de 13 ans sont morts des suites des flammes. L'accusé risque plus de dix ans de réclusion.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023, une cinquantaine de pompiers et cinq ambulances étaient intervenus dans un immeuble du Lignon. Photo: Incendie Secours Genève

Léo Michoud Journaliste Blick

Deux ans après l'incendie meurtrier d'un immeuble au Lignon, un suspect est enfin devant la justice genevoise. En juillet 2023, une mère de 28 ans et son adolescent de 13 ans étaient décédés à la suite du feu, sur la commune de Vernier.

Le 22 mai, le Ministère public a ordonné un acte d'accusation contre un quinquagénaire, né en 1966, suspecté d'avoir «intentionnellement bouté le feu au contenu d'une cave d'un immeuble du Lignon ainsi qu'à des déchets encombrants situés à l'arrière de l'immeuble». Devant le tribunal criminel, l'homme est prévenu pour meurtre et incendie intentionnel.

Il risque plus de 10 ans de prison

La femme et son fils avaient été retrouvés inanimés dans la cage d'escaliers, dans laquelle le feu avait provoqué un fort dégagement de fumée et de chaleur. Peu après minuit, les pompiers ont extrait les victimes et ont commencé la réanimation, mais leur décès aux HUG a été confirmé une fois la nuit passée.

Dix autres personnes avaient été contrôlées, sans nécessité de se rendre à l'hôpital. L'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. «Pour mémoire, le Tribunal criminel est compétent lorsque le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 10 ans», précise le communiqué de presse de la justice genevoise en ajoutant qu'il «ne sera fait aucun autre commentaire».