Des chercheurs suisses ont fait des bons résultats dans un classement dédié aux intelligences artificielles. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Nouvelle semaine, nouvelles actus. Comme à son habitude, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des infos suisses. Alors que nous réserve ce lundi 14 juillet? C'est parti:

1 La Suisse bat des géants de la tech

Deux intelligences artificielles (IA) développées en Suisse figurent en tête d'un classement spécialisé dans les systèmes de raisonnement en intelligence artificielle, le test ARC-AGI, rapporte lundi «Le Temps». La première place est occupée par une équipe de chercheurs zurichois et la deuxième par une star-up lausannoise. Le test n'est pas terminé et les résultats finaux doivent être révélés en octobre. Les équipes des grands groupes, comme OpenAI, Meta, Google ou xAI, concourent dans une autre catégorie. Jugés avec les mêmes critères et données, ils obtiennent cependant des résultats inférieurs. Le test ARC-AGI est considéré par les spécialistes du secteur comme une référence unique conçue pour mesurer l'acquisition de compétences en IA et suivre les progrès vers l'obtention d'une IA de niveau humain.

2 La violence juvénile atteint un niveau record en Suisse

Le nombre de délits graves de violence commis par des jeunes a presque triplé au cours des sept dernières années en Suisse, constatent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». En 2024, il a atteint son plus haut niveau depuis le début des statistiques pénales il y a 25 ans. Pas moins de 125 jeunes ont été condamnés l'an dernier pour une infraction violente grave. Il s'agissait avant tout de lésions corporelles graves, suivies de viols. Près de 96% des auteurs sont des hommes. Les jeunes délinquants violents étrangers sont, comme les années précédentes, nettement surreprésentés.

3 Les Romands, premiers critiques des assureurs

Les Romands se montrent plus critiques envers les assurances maladie que les Alémaniques et sont plus enclins à changer d'assureurs, révèlent lundi «24 heures» et la «Tribune de Genève», citant une analyse de l'entreprise d'audit et de conseil Deloitte. 59% des Romands déclarent que les caisses sont responsables en partie de l'augmentation des coûts de la santé, contre 27% en Suisse alémanique. Les Romands «sont plus engagés politiquement et plus critiques à l'égard du système, ce qui les incite davantage à agir», explique dans les journaux Marcel Thom, partenaire chez Deloitte et coauteur de la publication. «A l'inverse, l'idée que les caisses sont un partenaire de santé est un peu plus répandue en Suisse alémanique.»

4 L'armée suisse s'invite à la fête nationale française

Les forces aériennes suisses participent lundi à Paris avec un avion de combat F/A-18 au traditionnel défilé militaire de la fête nationale française du 14 juillet. Il s'agit d'une première pour la Suisse. La parade aérienne prévoit un survol de l'avenue des Champs-Elysées. Outre l'armée suisse, les forces aériennes allemandes, espagnoles et britanniques participent également à l'événement avec un Eurofighter chacune. Le défilé militaire met cette année à l'honneur l'Indonésie, avec plus de 450 soldats indonésiens qui doivent parader sur la prestigieuse avenue parisienne.

5 Dominic Stricker porte les espoirs suisses au Swiss Open

Un seul joueur suisse sera en lice en simple lundi dans le Swiss Open de tennis de Gstaad. Le Bernois Dominic Stricker, qui a bénéficié d'une invitation, disputera son 1er tour à partir de 17h30 face au Français Pierre-Hugues Herbert. En cas de succès, il défiera en 8e de finale la tête de série numéro un du tournoi, le Norvégien Casper Ruud. Le Vaudois Stan Wawrinka jouera aussi le premier tour lundi après-midi, mais en double, associé au jeune bâlois Henry Bernet.