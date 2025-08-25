DE
«Les métiers du plaisir»
Une campagne valaisanne pour casser des clichés qui ont la dent dure

Le secteur hôtelier valaisan cherche à redorer son image avec une campagne de 120'000 francs. GastroValais et l'AHV présentent 'Les métiers du plaisir' à travers des portraits pour montrer la réalité positive de la branche.
Publié: il y a 18 minutes
Travailler dans le monde de la restauration ou de Lhôtellerie recèlent de moments gratifiants, selon GastroValais et l'association hôtelière du Valais (photo d'illustration).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

GastroValais et l'association hôtelière du Valais (AHV) lancent une campagne de communication basée sur des portraits de plusieurs de leurs membres. «L'objectif est de casser les clichés et présenter «la réalité actuelle de leur secteur d'activité», précisent-elles.

Intitulée «Les métiers du plaisir», «cette campagne grand public d'un coût de 120'000 francs se décline en images et témoignages en vidéo, met en lumière des parcours de vie inspirants», ont précisé GastroValais et l'AHV, lors d'une conférence de presse, lundi.

Le concept va se déployer sur au moins deux ans avec huit portraits, diffusés sur de multiples supports dans tout le canton et en deux langues. L'idée des instigateurs de la campagne est de faire découvrir à la population, «les coulisses de l’art d’accueillir.» «Le décalage entre la perception négative répandue dans l’opinion publique et la réalité positive vécue par des professionnels de la branche a été le déclencheur de notre réflexion», relève Stève Delasoie, directeur de GastroValais qui espère un rééquilibrage en la matière.

