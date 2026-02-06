DE
Victime de la grippe aviaire?
La cigogne «Porrentruy» n'a plus donné signe de vie depuis des mois

La cigogne «Porrentruy», née en 2017 dans le Jura, est présumée morte depuis novembre 2025 en Espagne. Suivie par GPS, elle aurait succombé à la grippe aviaire près de Madrid.
Publié: il y a 19 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
1/2
La plupart des cigognes blanches atteignent leur site d'hivernage dans le sud de l'Europe entre septembre et octobre (photo prétexte).
Photo: LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La cigogne «Porrentruy» a sans doute succombé à la grippe aviaire lors de sa halte en Espagne. Les migrations de cet échassier né en 2017 à Porrentruy (JU) étaient très suivies sur une carte en ligne grâce à une balise fixée sur son dos.

«Malheureusement, nous devons présumer que la cigogne «Porrentruy» est morte depuis le 26 novembre 2025», a indiqué vendredi le Réseau Cigogne-Suisse, confirmant une information du Quotidien jurassien (QJ). Elle a probablement succombé à la grippe aviaire en Espagne, avance l'organisation basée à Kreuzlingen (TG).

Une seule certitude

«C'est très triste, car la cigogne «Porrentruy» était un oiseau très intéressant qui suivait une route migratoire inhabituelle», a confié à Keystone-ATS Réseau Cigogne-Suisse. Le parcours de cet oiseau migrateur était suivi par GPS depuis des années.

«La seule certitude, c'est que la balise s'est tue», a déclaré dans le QJ le biologiste jurassien Michel Juillard. Au moment où la balise s'est arrêtée, la cigogne se trouvait près de Madrid, dans une décharge publique à ciel ouvert. Les oiseaux savent qu'ils y trouveront à manger.

Quelque 400 cigognes avaient été retrouvées mortes, victimes de la grippe aviaire, à la fin de l'année dernière le long d'un fleuve dans la région de Madrid.

