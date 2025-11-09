DE
FR

Match serré au Gouvernement jurassien
Le ministre Martial Courtet en 6e position selon des résultats provisoires

Après le dépouillement de 35 communes sur 51, le ministre indépendant Martial Courtet n'est plus que septième du 2e tour des élections du gouvernement jurassien. Il était annoncé troisième auparavant. Les résultats des grandes communes sont encore attendus.
Publié: 13:20 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Partager
Écouter
1/2
Martial Courtet s'est présenté en indépendant, alors qu'un audit sur la gestion de son département lui recommandait de quitter l'arène politique.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après le dépouillement de 48 communes sur 51, les deux ministres sortants, la socialiste Rosalie Beuret Siess et le centriste Stéphane Theurillat, font toujours largement la course en tête. De son côté, Martial Courtet continue de reculer et occupe désormais le 7e rang, avec 248 voix de retard sur la 5e place.

A lire aussi
Un 2e tour aux nombreuses inconnues pour le Gouvernement jurassien
Le suspens est total
Un deuxième tour sous haute tension pour le gouvernement jurassien
Acculé, Martial Courtet joue la carte de l’antisystème
Malgré un audit très sévère
Acculé, Martial Courtet joue la carte de l’antisystème

Rosalie Beuret Siess a 10'246 voix et Stéphane Theurillat 9918. Troisième, le socialiste Raphaël Ciocchi a obtenu 8433 suffrages. Derrière les trois premiers, la bataille fait rage pour obtenir les deux autres fauteuils. Jean-Paul Lachat est 4e avec 7520, devant Fred-Henri Schnegg avec 7333. Ils sont talonnés par Valentin Zuber avec 7262 suffrages et Martial Courtet avec 7085 voix.

Les résultats de Delémont, Moutier et Porrentruy doivent encore tomber. La participation s'élève à 47,7%.

Ce second tour de l'élection au Gouvernement revêt un caractère inédit avec la candidature du ministre Martial Courtet. Après son retrait forcé de la liste du Centre, dans la foulée d'un audit très sévère sur la gestion de son Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS), Martial Courtet se présente sous l'étiquette d'indépendant.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus