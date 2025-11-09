Dernière mise à jour: il y a 3 minutes

Après le dépouillement de 35 communes sur 51, le ministre indépendant Martial Courtet n'est plus que septième du 2e tour des élections du gouvernement jurassien. Il était annoncé troisième auparavant. Les résultats des grandes communes sont encore attendus.

Le ministre Martial Courtet en 6e position selon des résultats provisoires

1/2 Martial Courtet s'est présenté en indépendant, alors qu'un audit sur la gestion de son département lui recommandait de quitter l'arène politique. Photo: keystone-sda.ch

Après le dépouillement de 48 communes sur 51, les deux ministres sortants, la socialiste Rosalie Beuret Siess et le centriste Stéphane Theurillat, font toujours largement la course en tête. De son côté, Martial Courtet continue de reculer et occupe désormais le 7e rang, avec 248 voix de retard sur la 5e place.

Rosalie Beuret Siess a 10'246 voix et Stéphane Theurillat 9918. Troisième, le socialiste Raphaël Ciocchi a obtenu 8433 suffrages. Derrière les trois premiers, la bataille fait rage pour obtenir les deux autres fauteuils. Jean-Paul Lachat est 4e avec 7520, devant Fred-Henri Schnegg avec 7333. Ils sont talonnés par Valentin Zuber avec 7262 suffrages et Martial Courtet avec 7085 voix.

Les résultats de Delémont, Moutier et Porrentruy doivent encore tomber. La participation s'élève à 47,7%.

Ce second tour de l'élection au Gouvernement revêt un caractère inédit avec la candidature du ministre Martial Courtet. Après son retrait forcé de la liste du Centre, dans la foulée d'un audit très sévère sur la gestion de son Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS), Martial Courtet se présente sous l'étiquette d'indépendant.