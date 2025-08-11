DE
FR

Gouvernement bernois
L'alliance de gauche présente Hervé Gullotti

L'alliance de gauche du Jura bernois propose Hervé Gullotti comme candidat pour les élections cantonales au Conseil-exécutif bernois en 2026. Le socialiste rivalisera avec le sortant Pierre Alain Schnegg (UDC) pour le siège réservé au Jura bernois.
Publié: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Hervé Gullotti sera le candidat de l'alliance de gauche au gouvernement bernois (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'alliance de gauche du Jura bernois a annoncé lundi qu'elle va proposer Hervé Gullotti comme candidat pour les élections cantonales au Conseil-exécutif bernois en 2026. Le socialiste avait été président du Grand Conseil bernois en 2021/2022.

Le maire de Tramelan sera en rivalité avec le sortant Pierre Alain Schnegg (UDC). Les socialistes et les Vert-e-s se sont alliés pour présenter une candidature unique avec pour objectif de s'emparer du siège réservé au Jura bernois au Conseil-exécutif.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la