Publié: il y a 51 minutes

L'alliance de gauche du Jura bernois propose Hervé Gullotti comme candidat pour les élections cantonales au Conseil-exécutif bernois en 2026. Le socialiste rivalisera avec le sortant Pierre Alain Schnegg (UDC) pour le siège réservé au Jura bernois.

Hervé Gullotti sera le candidat de l'alliance de gauche au gouvernement bernois (archives). Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

L'alliance de gauche du Jura bernois a annoncé lundi qu'elle va proposer Hervé Gullotti comme candidat pour les élections cantonales au Conseil-exécutif bernois en 2026. Le socialiste avait été président du Grand Conseil bernois en 2021/2022.

Le maire de Tramelan sera en rivalité avec le sortant Pierre Alain Schnegg (UDC). Les socialistes et les Vert-e-s se sont alliés pour présenter une candidature unique avec pour objectif de s'emparer du siège réservé au Jura bernois au Conseil-exécutif.