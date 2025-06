Une Vaudoise pensait changer tranquillement d'opérateur et obtenir un numéro de téléphone tout neuf. Chez GoMo, elle s'est retrouvé avec des dizaines d'appels d'inconnus et des groupes WhatsApp de l'ancien propriétaire de son numéro. La maison mère Salt s'explique.

Après avoir changé de numéro, Carole* et a eu accès à la vie privée d'un autre Vaudois. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Vous est-il déjà arrivé de guigner les discussions de votre voisin sur son téléphone, par-dessus son épaule? C’est ce qui est virtuellement arrivé à Carole Spycher* – contre sa volonté – lorsqu’elle a obtenu un nouveau numéro de téléphone en s’abonnant chez l’opérateur GoMo, sous-traitant de Salt.

En février dernier, cette Vaudoise quitte son ancien fournisseur «afin de profiter d’une offre tout à fait concurrentielle chez GoMo». On lui «certifie» que son nouveau numéro est un «original», qu’il n’a «jamais été attribué jusque-là», raconte-t-elle à Blick. Elle reçoit donc une nouvelle carte SIM, mais attend la fin de son abonnement précédent pour l’installer.

Des inconnus l’appellent en pleine nuit

Trois mois plus tard, le 20 mai, elle insère enfin la petite disquette dans son natel. Mais tout ne se passe pas comme prévu. «Dans la minute qui a suivi, j’ai reçu un appel d’un numéro inconnu», s’amuse Carole. Elle décroche: «A l’autre bout, une jeune femme à l’accent bien local, bien vaudois, qui se demande qui je suis. Elle cherche son frère Sébastien*, alors je l’informe qu’il s’agit d’une erreur.»

« Depuis, j'ai reçu de nombreux appels, messages combox en pleine nuit et ai été ajoutée à de nombreux groupes WhatsApp Carole Spycher*, ex-cliente de GoMo »

La cliente de GoMo comprend que son «nouveau numéro» a un ancien propriétaire qui vit dans le même canton qu’elle – que ses proches pensent toujours pouvoir contacter à ce numéro. Mais ce n’est pas tout. Le jour même, Carole est ajoutée à plusieurs groupes WhatsApp. Et pendant un mois, elle assure avoir reçu «de nombreux appels», des «messages combox en pleine nuit».

Vie et photos de famille, histoire de potes, groupes d’ultras, de jeux vidéo et de fêtards, anniversaires et infos médicales: elle a accès à «tous les numéros» et «toutes les informations», même intimes, de Sébastien. Carole nous montre par exemple une journée de fin mai où elle a reçu une dizaine d’appels de numéros inconnus.

Un accès non consenti à la vie privée

Au bout de deux semaines, elle finit par appeler un de ces numéros au hasard et tombe sur la mère de son compère d’infortune téléphonique. Celle-ci lui indique que son fils vient de changer de numéro définitivement. Dans un premier temps, Carole préfère en rire. «Cet homme à la vie sociale particulièrement riche, mais ce n’est pas mon monde, sourit-elle. Je suis surtout contente de ne pas être tombée sur des informations compromettantes.»

Mais celle qui travaille comme gestionnaire dans une assurance en vient à s’inquiéter pour la protection des données. Devant Blick, elle se questionne sur le fait que dans ses échanges, on lui a confirmé le vrai nom de Sébastien et on lui a donné la date de sa résiliation d’abonnement. Son conseil juridique lui a par ailleurs confirmé que la situation est «problématique» au regard de la Loi sur la protection des données (LPD).

« La personne qui tombe sur ces informations pourrait être mal intentionnée Carole Spycher*, ex-cliente de GoMo »

«La personne qui tombe sur ces informations pourrait être mal intentionnée», suppose-t-elle. En ce début du mois de juin, elle contacte donc GoMo, via le tchat prévu à cet effet sur le site de l’opérateur. Carole est «mise en relation avec des agents dont l’orthographe était plus que douteuse et leurs manières de procéder à la limite de la malhonnêteté».

Des solutions insatisfaisantes

On lui dit d’abord qu’il est «impossible que ce numéro soit attribué à une tierce personne». Puis, ses interlocuteurs incriminent WhatsApp et lui demandent de désinstaller l’application. «Ça a surtout inquiété mon patron de me voir disparaître d’un coup de mon groupe WhatsApp du travail», souffle la future ex-cliente de GoMo.

Dernière solution, on lui propose de bloquer un par un tous les contacts de l’ancien propriétaire de son numéro. Excédée par ces démarches, Carole demande la résiliation de son abonnement et le remboursement de l’ensemble de ses frais. Elle déplore «le manque de prise au sérieux de la situation par GoMo» et «un service clientèle médiocre».

Puis, c’est le «silence radio» pendant plusieurs jours. Le lundi 16 juin, de son propre chef, elle appelle son propre numéro depuis son travail et tombe sur son profil d’assuré, avec plusieurs détails. C’en est trop pour la professionnelle du domaine, qui a désormais une preuve formelle que le numéro n’est pas un original.

Elle laisse tomber

« Proposer des abonnements pas chers, c’est cool. Mais il y a tout de même un minimum de prestations à assurer Carole Spycher*, ex-cliente de GoMo »

Mais là encore, la «non-considération de GoMo pour la loi» frustre la Vaudoise. On lui propose «d’effacer le numéro du client à mon travail» en lui expliquant que les numéros en 078 seraient «des numéros recyclés», ce qui «ne serait pas le cas des numéros 076, 079 et 077» (voir explications de Salt ci-dessous).

Après des semaines d’allers-retours, à se faire «balader pendant des heures sur des plateformes de tchat», Carole laisse tomber et commence les démarches pour retourner chez son ancien opérateur. «Proposer des abonnements pas chers, c’est cool. Mais il y a tout de même un minimum de prestations à assurer», résume l’ex-cliente de GoMo.

*Noms d'emprunt