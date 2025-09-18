DE
Drame sur le quai de Cologny
Une cycliste perd la vie dans un accident à Genève

Une femme de 40 ans est décédée à Genève suite à un accident de vélo électrique survenu il y a deux semaines sur le quai de Cologny. Elle avait perdu le contrôle de son vélo lors d'un dépassement, marquant le sixième décès routier à Genève en 2025.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, une quadragénaire est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi suite à un accident avec son vélo à assistance électrique, qui s'était produit deux semaines plus tôt sur le quai de Cologny. Elle avait chuté après avoir perdu la maîtrise de son vélo.

L'accident a eu lieu le mercredi 3 septembre peu après 8h00, indique jeudi la police cantonale. La cycliste roulait en direction de la ville quand elle a chuté lors d’une manoeuvre de dépassement peu avant la Tour Carrée.

Grièvement blessée, elle avait été conduite à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Il s'agit du sixième décès sur les routes genevoises en 2025.

