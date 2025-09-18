Une cycliste perd la vie dans un accident à Genève

Une femme de 40 ans est décédée à Genève suite à un accident de vélo électrique sur le quai de Cologny.
ATS Agence télégraphique suisse
A Genève, une quadragénaire est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi suite à un accident avec son vélo à assistance électrique, qui s'était produit deux semaines plus tôt sur le quai de Cologny. Elle avait chuté après avoir perdu la maîtrise de son vélo.
A lire aussi
L'accident a eu lieu le mercredi 3 septembre peu après 8h00, indique jeudi la police cantonale. La cycliste roulait en direction de la ville quand elle a chuté lors d’une manoeuvre de dépassement peu avant la Tour Carrée.
Grièvement blessée, elle avait été conduite à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Il s'agit du sixième décès sur les routes genevoises en 2025.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?