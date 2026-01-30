DE
Violences sexuelles mortelles
Procès en vue pour un homme accusé d'avoir tué sa compagne à Genève

Un homme né en 1985 sera jugé à Genève pour l'assassinat de sa compagne en mars 2023. Il est accusé de violences sexuelles ayant causé une hémorragie mortelle. Le Ministère public demande une peine de plus de dix ans de prison.
Le parquet requiert une lourde peine pour l’assassinat d’une femme à Genève.
Le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa compagne en lui infligeant des violences à caractère sexuel aura lieu ces prochains mois devant le Tribunal criminel de Genève. Le quadragénaire est poursuivi pour assassinat et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Le Ministère public a saisi jeudi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation, a-t-il annoncé vendredi. Né en 1985, le prévenu se voit reprocher, dans l'après-midi du 24 mars 2023, d'avoir infligé une pénétration anale violente à la femme âgée de 41 ans. Il lui a ainsi causé des lésions internes qui ont entraîné une hémorragie mortelle.

Il est aussi reproché au prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, de n'avoir «pas tenté de réanimer sa compagne à l'apparition des premiers saignements et d'avoir délibérément tardé à appeler les secours». Le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à dix ans.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

