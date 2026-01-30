Le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa compagne en lui infligeant des violences à caractère sexuel aura lieu ces prochains mois devant le Tribunal criminel de Genève. Le quadragénaire est poursuivi pour assassinat et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Le Ministère public a saisi jeudi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation, a-t-il annoncé vendredi. Né en 1985, le prévenu se voit reprocher, dans l'après-midi du 24 mars 2023, d'avoir infligé une pénétration anale violente à la femme âgée de 41 ans. Il lui a ainsi causé des lésions internes qui ont entraîné une hémorragie mortelle.
Il est aussi reproché au prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, de n'avoir «pas tenté de réanimer sa compagne à l'apparition des premiers saignements et d'avoir délibérément tardé à appeler les secours». Le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à dix ans.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
