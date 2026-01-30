Un homme né en 1985 sera jugé à Genève pour l'assassinat de sa compagne en mars 2023. Il est accusé de violences sexuelles ayant causé une hémorragie mortelle. Le Ministère public demande une peine de plus de dix ans de prison.

Procès en vue pour un homme accusé d'avoir tué sa compagne à Genève

Le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa compagne en lui infligeant des violences à caractère sexuel aura lieu ces prochains mois devant le Tribunal criminel de Genève. Le quadragénaire est poursuivi pour assassinat et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Le Ministère public a saisi jeudi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation, a-t-il annoncé vendredi. Né en 1985, le prévenu se voit reprocher, dans l'après-midi du 24 mars 2023, d'avoir infligé une pénétration anale violente à la femme âgée de 41 ans. Il lui a ainsi causé des lésions internes qui ont entraîné une hémorragie mortelle.

Il est aussi reproché au prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, de n'avoir «pas tenté de réanimer sa compagne à l'apparition des premiers saignements et d'avoir délibérément tardé à appeler les secours». Le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à dix ans.