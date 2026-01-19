DE
Sous très haute tension
Le procès de la rixe entre Bandidos et Hells Angels s'ouvre à Genève

La fusillade entre motards rivaux dans un café à Genève est désormais examinée par la justice. Depuis lundi, quatre prévenus comparaissent devant un Tribunal pénal siégeant sous sécurité renforcée.
Quatre prévenus sont sur le banc des accusés devant un Tribunal pénal sous sécurité renforcée.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La fusillade de mai 2022 entre motards rivaux des Bandidos et des Hells Angels dans un café du quartier de Plainpalais à Genève se retrouve devant la justice. Depuis lundi, quatre prévenus sont sur le banc des accusés devant un Tribunal pénal sous sécurité renforcée.

Parmi ces protagonistes, deux trentenaires et des hommes de 53 et 64 ans, deux sont notamment jugés pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. Les deux autres ont participé à la rixe dans cet établissement public de la rue de l'Ecole-de-Médecine, sans être à l'origine des coups de feu échangés.

L'un des prévenus doit aussi répondre de meurtre pour des coups de couteau assénés en 2019 dans une affaire de drogue à Annemasse. Le Tribunal criminel est saisi par le Parquet quand celui-ci prévoit de requérir des peines supérieures à 10 ans de prison. Après les incidents lors d'un procès en première instance entre les deux clans à Berne en 2022, la sécurité n'a pas été laissée au hasard. Un dispositif de surveillance renforcé a été établi.

