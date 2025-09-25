Au menu de ce jeudi 25 septembre: le conducteur de la voiture-bélier lausannoise, la polémique autour des TPG, un activiste controversé à la Ligue des musulmans de Suisse, tensions à Moutier et pour finir un peu de sport avec une nouvelle discipline.

Le domicile en France voisine, de la future directrice RH des TPG fait polémique. Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce que peut bien nous réserver cette journée du 25 septembre? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon des actus qui vont compter en Suisse. C'est parti!

1 Le domicile de la nouvelle DRH des TPG fait scandale

Les Transports publics genevois (TPG) ont nommé une nouvelle directrice des ressources humaines, appelée à prendre ses fonctions en janvier 2026 après le licenciement de son prédécesseur et les départs de deux autres cadres. Mais son domicile en Haute-Savoie, bien qu’elle soit binationale et active en Suisse depuis 2020, suscite des critiques, écrit la «Tribune de Genève» (TDG). Le MCG dénonce une atteinte à la «préférence cantonale». Des membres du conseil d'administration (CA) ont exprimé des réserves et se sont abstenus de voter cet engagement, selon la TDG. Les TPG assurent que le recrutement s’est déroulé dans les règles et justifient leur choix par les compétences et l’expérience de la candidate, estimant que sa résidence dans le bassin transfrontalier ne pose pas de problème. Le quotidien rappelle qu’une membre du CA avait dû démissionner après un déménagement à Fribourg.

2 La voiture-bélier essuie une pluie de plaintes

Une vingtaine de plaintes pénales ont été déposées contre l'automobiliste de 56 ans qui avait a forcé le passage à travers une manifestation propalestinienne non autorisée, le 6 septembre à Lausanne, rapporte «24 heures», repris par Blick. Il avait blessé légèrement deux personnes et provoqué une vive panique. Le chauffard, arrêté puis relâché après deux nuits en cellule, avait affirmé ne pas avoir voulu faire de mal. L’affaire a provoqué des remous au Conseil communal, où des élus – certains présents lors des faits – ont dénoncé la réaction jugée insuffisante de la police. Le municipal de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), a défendu les forces présentes: «il est évident que l’usage d’une arme n’aurait pas été imaginable au milieu de la foule», selon lui.

3 Polémique autour d’un activiste controversé

Lors de la conférence annuelle de la Ligue des musulmans de Suisse (LMS), dimanche à Hägendorf (SO), la participation d’un activiste controversé est prévue, selon les titres CH Media. Ce Romand avait célébré l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Depuis l’interdiction du Hamas, il a partagé deux vidéos montrant notamment Yahya Sinwar, chef du Hamas désormais tué. «Cela n’a aucun lien avec notre événement», a déclaré le président de la LMS, Mustafa Saleh, aux journaux. Le Ministère public de la Confédération n’a pas répondu aux questions de CH Media et n’a pas non plus indiqué s’il avait ouvert une procédure contre l'activiste pour soutien au Hamas.

4 Le transfert de Moutier déclenche une querelle de soins

Les coûts liés aux soins de 70 personnes créent des tensions dans le cadre du transfert de Moutier de Berne au Jura. Selon Blick, ni le canton de Berne – auquel la commune appartient jusqu’au 1er janvier 2026 – ni le canton du Jura ne veulent assumer la part résiduelle du financement. Berne souhaite éviter de continuer à payer après le rattachement, tandis que le Jura refuse de prendre le relais dès 2026. La Confédération est intervenue, a indiqué la Direction de la santé bernoise au tabloïd. Une médiation en juin n’ayant pas abouti, les deux cantons devront trouver une solution bilatérale.

5 Le premier champion de pump foil est Romand

Le Genevois Edan Fiander (19 ans) est devenu le premier champion du monde de pump foil, discipline récente où l’on «vole» sur l’eau grâce à une planche munie d’un foil et à la seule force des jambes, relatent la «Tribune de Genève» et «24 heures». Déjà double champion de Suisse, il a surclassé ses adversaires lors du World Cup Championship 2025, terminant largement en tête d'un classement général regroupant sept épreuves disputées en Amérique du Nord et en Europe. L'ancien skateur consacre une année sabbatique à sa passion, s’entraînant sans relâche sur le Léman, parfois dans des conditions extrêmes. Bien qu'il doive encore trouver des sponsors pour vivre de ce sport exigeant, il entend défendre son titre mondial en 2026.