Acteur clé pendant 25 ans
Le Genevois Michel Barde, ex-patron des patrons, est décédé

Michel Barde, figure genevoise et ancien secrétaire général de la FER, est décédé le 31 janvier à 83 ans. Acteur clé pendant 25 ans, il a marqué l'économie romande et Genève internationale.
Publié: 13:20 heures
Michel Barde (à gauche), secrétaire général de la Fédération romande des syndicats patronaux, le 10 octobre 2002 à Berne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Michel Barde est décédé jeudi matin à l'âge de 83 ans, a annoncé sa famille. Membre du PLR, le Genevois avait notamment été secrétaire général de la Fédération des entreprises romandes (FER) pendant 25 ans, de 1982 à 2007. «L'ancien 'patron des patrons' s'est éteint paisiblement dans son sommeil, entouré des siens», a précisé sa famille à Keystone-ATS. Il est mort à deux jours de son 84e anniversaire.

L'homme qui avait fait du théâtre dans sa jeunesse était sur le devant de la scène pour défendre des conditions cadres favorables aux entreprises et à la Genève internationale, au point d'être un temps considéré comme le huitième conseiller d'Etat genevois. Lorsqu'il a pris sa retraite, la FER comptait 23'000 entreprises à Genève et environ 80 associations professionnelles et économiques.

Michel Barde a commencé sa carrière comme journaliste au Journal de Genève, avant d'entrer au Comité international de la Croix-Rouge. Il y a notamment oeuvré en tant que négociateur en 1970 à Zarka, en Jordanie, où trois avions avaient été détournés par le Front populaire de libération de la Palestine. Il a aussi été membre du conseil d'administration du Bureau international du travail.

