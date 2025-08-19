DE
FR

Les élèves n'en peuvent plus
Couverts de bitume, les préaux genevois sont de vraies fournaises

A l'image de la ville entière, les préaux genevois sont couverts de bitume et retiennent la chaleur pendant l'été, révèle la «Tribune de Genève». Plus de la moitié des établissements scolaires du canton devraient être réaménagés.
Publié: il y a 44 minutes
Partager
Écouter
A l'image du collège Rousseau, les préaux genevois sont couverts de bitume et retiennent la chaleur pendant l'été.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Les préaux genevois sont de véritables fournaises. Couverts de bitume avec quelques pauvres arbres et peu de mobilier, ils ne protègent pas les élèves et les enseignants des fortes chaleurs, révèle la «Tribune de Genève» ce lundi 18 août. Une étude menée par le Département du territoire auprès de 40 établissements scolaires indique que dans 60% d'entre eux, l'ombre des arbres dans les préaux est «déplorable».

A lire aussi
Genève se croit écolo, mais est la pire ville verte de Suisse
Les 5 infos suisses du jour
Genève se croit écolo, mais est la ville la plus bétonnée de Suisse
La Ville de Genève poursuit la végétalisation de ses terrains
«Il faut être créatif»
La Ville de Genève poursuit la végétalisation de ses terrains

A cause du bitume, le sol est complètement imperméable et l'eau de pluie n'est pas exploitée. De plus, dans certains quartiers modestes avec peu d'infrastructures, les préaux d'école deviennent le seul espace public pour se retrouver.

Des pistes de solution

Même les établissements construits il y a une dizaine d'années, comme le CO de Drize et l'Ecole Aimée-Stitelmann, ne seraient pas adaptés à notre climat actuel. Cependant, la plupart des écoles ont un grand potentiel de transformation, notamment les CO Grandes Communes, du Renard, de Cayla, de l'Aubépine et des Coudriers.

Certains établissements n'ont besoin que de légères modifications pour améliorer le quotidien des élèves, comme les CO de Vuillonnex et de Bois-Cara, les Collèges Rousseau et Sismond et l'Ecole de commerce Raymond-Uldry. Le projet pilote de végétalisation au Cycle du Sécheron pourrait aussi être une piste à suivre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus