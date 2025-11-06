DE
Genève autorise la musique sur les terrasses à Noël

La Ville de Genève autorise exceptionnellement la diffusion de musique sur les terrasses du centre-ville pendant l'Avent. Cette mesure, approuvée pour les trois samedis précédant Noël, vise à créer une ambiance festive et à dynamiser le commerce local.
Publié: 12:46 heures
La Ville de Genève autorise exceptionnellement la diffusion de musique sur les terrasses du centre-ville pendant l'Avent.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

De la musique d'ambiance pourra exceptionnellement être diffusée sur les terrasses du centre-ville de Genève pendant la période de l'Avant. La Ville de Genève a donné son feu vert à ce type d'animation pour les trois samedis qui précèdent Noël.

Cette décision répond à la demande de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève et du Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers, tout en étant soutenue par l'association Genève commerce, a indiqué jeudi le département de la sécurité et des sports. Elle fait suite à une pétition acceptée au printemps par le Conseil municipal.

La mesure vise à dynamiser le centre-ville et à créer une ambiance conviviale et chaleureuse, estiment les associations professionnelles. Le département précise avoir tenu compte de l'expérience positive menée par la Ville de Lausanne en décembre dernier.

Les exploitants qui veulent pouvoir diffuser de la musique sur leur terrasse entre 10h00 et 20h00 pendant les jours autorisés doivent annoncer les dates concernées d'ici au 28 novembre. Le volume sera limité à 75 dB(A) au maximum. La Ville de Genève prévoit, elle aussi, de tirer un bilan de cette expérience.

