Les illuminations de Noël enchantent Genève. L'hypercentre et les rues commerçantes scintillent, avec des nouveautés dans les zones piétonnes. Marie Barbey-Chappuis souligne l'importance de créer une ambiance festive pour soutenir les commerces locaux.

Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les illuminations de Noël sont de retour à Genève. Une trentaine d'installations décoratives et à faible consommation brilleront jusqu'au 5 janvier. L'imposant sapin de Noël fait toujours forte impression sur la Place du Molard.

L’essentiel des décorations se trouve dans l'hypercentre, soit à la Fusterie, sur le Pont de la Machine, sur le Pont des Bergues, à la Treille et sur l'Ile Rousseau. Les rues commerçantes scintilleront aussi de mille feux. La rue de la Corraterie et ses 45 structures lumineuses accrochées aux balcons valent aussi le détour, relève la Ville de Genève.

Nouvelles rues illuminées

Parmi les nouvelles rues illuminées figurent les rues piétonnes nouvellement aménagées, soit la rue du Prince et la rue du Port ainsi que la Rue Verdaine. Des décorations ont également été installées dans les Rues Basses et au Bourg-de-Four, de même qu'à la rue du Mont-Blanc. La place Bel Air s'offre, elle, des barrières éclairées.

«Notre objectif reste le même, égayer le centre-ville et créer une ambiance de Noël qui donne l'envie aux gens de sortir et de profiter de la ville, participant également à soutenir les commerces du centre-ville», relève la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, en charge du Département de la sécurité et des sports, citée dans le communiqué.