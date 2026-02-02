DE
FR

«Un impact réel»
La Suisse veut le secrétariat du nouveau «GIEC de la pollution»

La Suisse vise le secrétariat du nouveau «GIEC de la pollution», lancé à Genève en 2025. Genève, bien connectée et dotée financièrement, se positionne face à la concurrence du Kenya.
Publié: il y a 50 minutes
1/2
Pour Katrin Schneeberger, «le panel a besoin d'un secrétariat qui est à la fois bien doté financièrement et bien connecté».
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse veut le secrétariat du nouveau Panel intergouvernemental scientifique et politique sur les produits chimiques, les déchets et la pollution (ISP-CWP). Au début de la première réunion de ce «GIEC de la pollution» lundi à Genève, elle s'est montrée offensive.

Face à un «mandat ambitieux», «le panel a besoin d'un secrétariat qui est à la fois bien doté financièrement et bien connecté», a affirmé la directrice de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) Katrin Schneeberger. «Genève offre précisément ces conditions», a-t-elle insisté en ouvrant la première plénière de ce nouveau mécanisme lancé en 2025. Elle a ajouté que cette ville accueillait déjà les secrétariats de plusieurs conventions internationales sur l'environnement, comme celles de Bâle-Rotterdam-Stockholm et celle de Minamata sur le mercure. Et «de nombreuses autres institutions clés», ajoute Katrin Schneeberger. Cela sans parler de la présence de 185 missions de pays auprès de l'ONU et auprès des organisations internationales. La directrice de l'OFEV insiste également sur «l'engagement» suisse dans le nouveau panel.

La Suisse doit faire face à la concurrence du Kenya, hôte du Programme de l'ONU pour l'environnement (PNUE), pour obtenir le secrétariat. Dans son offre, le conseiller fédéral Albert Rösti estime que Genève permet «des synergies qui accélèrent le basculement des trouvailles scientifiques en politiques cohérentes».

Plus de 120 membres

La Suisse est prête à mettre 500'000 francs par an, auxquels s'ajouterait une contribution d'un million de francs pour lancer les premières activités du panel. Elle donnerait 50'000 francs par an au moins jusqu'en 2029 pour des bureaux et une seule enveloppe de 10'000 francs par employé pour doter le secrétariat dans la Maison internationale de l'environnement.

A lire également
Les émissions de CO2 liées aux fossiles vers un record en 2025
En hausse de 1,1%
Les émissions de CO2 liées aux fossiles vers un record en 2025
L'IA renforce la désinformation sur le climat
Menaces pour l'intégrité
L'IA renforce la désinformation sur le climat

Plus largement, la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, a estimé dans son discours que le Panel répond à un «décalage entre la science et les politiques». Il doit aboutir à des indications scientifiques face à des problèmes qui ont «un impact important sur les écosystèmes humains et la santé économique».

Katrin Schneeberger a elle estimé que le Panel peut avoir «un impact réel». Elle a demandé aux participants de la réunion cette semaine d'être «limpide sur les défis auxquels nous devons faire face».

Face aux attaques contre le multilatéralisme et aux «ressources limitées» pour celui-ci, elle les a enjoints à collaborer. Les universités et les scientifiques doivent notamment oeuvrer pour ce «GIEC» , selon elle. De quoi être certains que les rapports de l'ISP-CWP seront «scientifiquement robustes», dit la directrice. Le Panel rassemble déjà 127 membres.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus