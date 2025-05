En 2024, les saisies de drogue ont nettement augmenté à Genève, atteignant plus de 860 kilos, soit 200 de plus qu’en 2023, selon la «Tribune de Genève». Une hausse qui s’explique par différents éléments.

En 2024, les autorités genevoises ont ciblé des réseaux bien structurés. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Les saisies de drogue ont eu le vent en poupe en 2024. Selon un article de la «Tribune de Genève» paru le 8 mai 2025, les forces de l’ordre genevoises ont intercepté plus de 860 kilos de stupéfiants l’an dernier, soit environ 200 kilos de plus qu’en 2023.

Les quantités d’ecstasy ont été multipliées par huit, celles de cocaïne ont grimpé de 46%, et les saisies de substances hallucinogènes ont presque doublé.

La hausse globale des quantités saisies en 2024 s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, les autorités ont ciblé des réseaux bien structurés, impliqués dans l’importation et la distribution de grandes quantités de cocaïne et de cannabis. D’autre part, le Plan crack, une stratégie mise en place à Genève pour lutter contre la consommation et le trafic de cette drogue, a permis de renforcer les unités spécialisées et de concentrer les efforts sur le deal de rue.

Parallèlement, l’Europe est toujours confrontée à un afflux massif de cocaïne, notamment depuis la péninsule ibérique. Qui plus est, le marché local tend à se diversifier. Les hallucinogènes, par exemple, gagnent du terrain à une vitesse inédite, probablement en lien avec l’intérêt croissant pour leurs effets thérapeutiques en psychiatrie. Selon Addiction Suisse, certaines cliniques suisses ont même déjà intégré de tels traitements.