DE
FR

16 ans de prison
Internement requis pour le meurtrier du parking des Charmilles, à Genève

Le procureur genevois a requis l’internement d’un jeune homme jugé en appel pour le meurtre d’un Portugais en 2019 dans un parking souterrain des Charmilles. Le prévenu, décrit comme dangereux et manipulateur, avait déjà participé à une violente agression en 2017.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Partager
Écouter
La victime est morte «pour rien» d'un coup de couteau à cran d'arrêt, juste parce qu'elle se trouvait là, a dénoncé le procureur.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pour le Ministère public genevois, l'internement du jeune qui a tué un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles se justifie. Vendredi, le procureur a livré un portrait accablant du meurtrier au troisième jour de son procès en appel.

Ce 19 janvier 2019 à l'aube, la victime est morte «pour rien» d'un coup de couteau à cran d'arrêt, juste parce qu'elle se trouvait là, a dénoncé le procureur genevois Frédéric Scheidegger. Au vu de la dangerosité du prévenu, le procureur a à nouveau requis l'assassinat et l'internement, ce que le Tribunal criminel a fait il y a un an lorsqu'elle l'a condamné à 16 ans de prison.

La question de la franchise du prévenu, désormais âgé de 24 ans, est cruciale, selon Frédéric Scheidegger. Selon lui, «tout est calculé», «flou», «à décharge» dans ses explications. Il a longuement rappelé l'agression de St-Jean à laquelle il avait participé deux ans plus tôt, «une célébration de la force brute» qui a laissé deux hommes lourdement handicapés. L'expertise psychiatrique a conclu à une personnalité dyssociale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus