La victime a été retrouvée dans le Léman, deux jours après que son bateau de location s'est échoué à Cologny (GE). Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Les intenses recherches n'ont pas permis de retrouver en vie l'occupant d'un bateau échoué dans les roseaux à Genève. Ce vendredi 1er août, une embarcation de location a été retrouvée, près du quai de Cologny, sans personne à bord. Ce dimanche, la police cantonale annonce avoir retrouvé le corps sans vie de ce jeune homme de 19 ans, dans les eaux du Léman.

Des plongeurs de la brigade de la navigation ont retrouvé le défunt, porté disparu depuis deux jours. «L'annonce de décès a été faite auprès de la famille», informe le communiqué.

La disparition du conducteur de l'embarcation, né en 2006, a mené la brigade de la navigation, les polices cantonales genevoise et vaudoise ainsi que les différents services de secours à conduire «des recherches conséquentes» dans le lac et sur terre. Le Service d’incendie et de secours (SIS), la Capitainerie cantonale genevoise, la REGA et plusieurs sections de sauvetage de la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL) ont participé à l'opération.