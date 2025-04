Une lampe à huile non déclarée a mené les douanes suisses à un vaste réseau d'objets archéologiques non déclarés, fait savoir ce lundi «La Tribune de Genève». Condamnés à une lourde taxe, les concernés contestent l'accusation et la valeur estimée des objets saisis.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les douaniers ne le savaient pas encore à ce moment-là, mais leur trouvaille mènera à la découverte d'une vaste collection d'objets illégaux estimée à plus de 20 millions de francs, comme révèle ce lundi 7 avril «La Tribune de Genève». Lors d'un contrôle de routine en 2016, les agents suisses ont saisi une curieuse lampe à huile qui n'avait pas été déclarée.

Flairant l'affaire louche, les agents ont décidé de creuser. Résultat: pièces en or, reliques, joyaux, sculptures en tous genres, vases grecs, près de 2000 biens archéologiques non déclarés ont été découverts dans des espaces de stockage. Parmi eux se trouvaient des trésors inestimables, à l'image d'une cruche de vin antique estimée à plus de 3 millions de francs.

Ils contestent les faits

Faute de documents précis et à cause d'un manque de traçabilité, les responsables ont été accusés d'importation illégale d'objets. Ils ont été condamnés par la justice à régler une taxe de plus de 2 millions de francs.

Les principaux concernés contestent de leur côté s'être livrés à de la contrebande et dénoncent un contrôle douanier arbitraire, qui a ignoré les preuves fournies et gonflé la valeur des objets. Leur recours auprès du Tribunal administratif fédéral ayant échoué, ils n'auront pas le choix que de casser leur tirelire.