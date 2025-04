Une tonne de cocaïne saisie, les Hells Angels dans le viseur

Un réseau international de trafic de drogue a été démantelé en Espagne, France et Belgique. La police espagnole a saisi une tonne de cocaïne et arrêté 20 personnes, dont certaines liées aux Hells Angels.

Des Hells Angels auraient été arrêtés en Espagne après une saisie de cocaïne. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une tonne de cocaïne a été saisie et 20 personnes arrêtées en Espagne, France et Belgique, dans un coup de filet contre une organisation qui faisait entrer de la drogue dans des conteneurs via le port de Valence (Est), a annoncé samedi la police espagnole.

Dix-sept personnes ont été arrêtées en Espagne (10 ont été placées en détention provisoire), deux en Belgique et une en France, selon le communiqué de la police nationale. Certaines d'entre elles étaient liées «à une branche du groupe (de motards) Hells Angels en Belgique».

«Plus de 1000 kilos de cocaïne»

Dans le cadre de l'opération, coordonnée par Europol et réalisé par la Police Nationale en plusieurs phases, les agents ont effectué 11 perquisitions entre l'Espagne et la Belgique, au cours desquelles ils ont saisi «plus de 1000 kilos de cocaïne, des portefeuilles virtuels, deux armes à feu» et huit véhicules haut de gamme, entre autres, selon la Police Nationale.

Le groupe est suspecté de se consacrer à l'introduction de cocaïne dans des conteneurs arrivant au port de Valence, sur la côte méditerranéenne espagnole, en la camouflant parmi des marchandises légales sans que l'opérateur en soit informé.

Par un intermédiaire, ils accédaient ensuite au port et récupéraient la drogue par le biais d'«hommes-araignées» qui escaladaient les piles de conteneurs pour extraire la marchandise à l'aide d'outils comme des cisailles ou des meuleuses. Ensuite, ils transportaient la cocaïne cachée dans des camions vers des entrepôts d'où elle était distribuée à travers l'Europe.

L'un des plus importants criminels

Selon la Police Nationale espagnole, le chef de la branche belge de l'organisation, qui se cachait dans des logements de luxe sur la côte valencienne, «était l'un des criminels les plus importants du pays», recherché par la justice depuis quatre ans et faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol.

L'Espagne est l'un des principaux points d'entrée de la cocaïne en Europe en raison de ses liens avec l'Amérique latine, où elle est produite, mais aussi en raison de sa situation géographique.