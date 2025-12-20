DE
87e édition à Genève
La Coupe de Noël accueille ses premiers nageurs olympiques!

La rade genevoise verra 4200 personnes plonger dans les eaux froides du Léman samedi et dimanche, pour la 87e édition de la Coupe de Noël. Pour la première fois, des nageurs olympiques participeront à la plus ancienne manifestation sportive du canton.
Les nageurs de la Coupe de Noël rivalisent d'astuces pour trouver des déguisements originaux, qui se voient dans l'eau et résistent au bain glacé.
Photo: MARTIAL TREZZINI
ATS Agence télégraphique suisse

La rade de Genève accueillera ce week-end 4200 participants prêts à se jeter dans les eaux froides du Léman pour la 87e Coupe de Noël. Pour la première fois, des nageurs olympiques prendront part à cet événement, considéré comme la plus ancienne manifestation sportive du canton.

«Les courses sportives de dimanche ont les palmarès les plus élevés depuis que la Coupe existe», relève Daniel Béran, directeur marketing bénévole pour la Coupe de Noël. Les nageurs olympiques Charlotte Bonnet et Jérémy Desplanches parrainent cette édition et y participent dimanche.

Samedi, les 3700 inscrits aux courses populaires se sont élancés dans une eau à 8,71 degrés. Sur les quais du Jardin anglais, les nageurs se sont enchaînés par vagues d'environ 25 personnes, qui se sont dépassées pour trouver des déguisements à la fois originaux et résistant au plongeon. Certains ont parcouru les 100 mètres réglementaires déguisés en champignons, en dinde ou en pirate, beaucoup avec des chapeaux très variés.

