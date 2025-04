La température atteindra 20 degrés dans tout l'arc lémanique ce samedi. Photo: Shutterstock

Mathieu Robatti

Si vous avez prévu de rester chez vous ce week-end, il est encore temps de changer vos plans. Malgré une petite baisse de température ce dimanche, la météo radieuse de la semaine sera toujours au rendez-vous.

Le soleil trônera sur toute la Suisse romande ces prochains jours. Il faut s'attendre à du beau temps jusqu'en milieu de semaine prochaine. Mis à part quelques apparitions nuageuses matinales, le ciel sera d'un bleu très pur.

Mais si la météo semble réjouissante pour profiter du bon temps en extérieur, tout n'est pas rose pour autant: la sécheresse s’intensifie également, entraînant une évaporation accrue. Les niveaux d’eau des lacs et des rivières suisses restent donc bas. Selon «MeteoNews», les tendances continuent à être à la baisse.

Des températures en dents de scie

Samedi, le soleil sera accompagné de température élevée pour le printemps. Le mercure atteindra 20 degrés sur tout l'arc lémanique, et grimpera même jusqu'à 22 degrés dans la vallée du Rhône.

Cependant, l'air froid de l'Arctique fera descendre la température dimanche. Il ne fera pas plus de 16 degrés à Lausanne et à Genève. Ce refroidissement sera accompagné du retour de la bise. La température ressentie sera bien plus fraîche que samedi.

La température continue d'osciller dans les jours suivants, remontant gentiment jusqu'en milieu de semaine prochaine jusqu'à flirter avec la barre des 20 degrés. Les nuages feront toutefois leur apparition en milieu de semaine, tant à Genève qu'en Valais.