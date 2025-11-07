DE
FR

Légère adaptation
Fribourg veut maintenir les 50 km/h sur ses routes cantonales

Le Conseil d'Etat fribourgeois adopte une modification de la loi sur la mobilité pour maintenir une vitesse minimale de 50 km/h sur les routes cantonales. Cette décision fait suite à une motion acceptée par le Grand Conseil il y a deux ans.
Publié: 14:47 heures
Partager
Écouter
Le 30 km/h a été introduit en ville de Fribourg.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat fribourgeois vient d'adopter une modification de la loi sur la mobilité (LMob) visant au maintien, «en principe», d'une vitesse minimale de 50 km/h sur les routes cantonales. La consultation a remis en lumière l'opposition entre centre-droit et gauche sur la question.

L'adaptation doit permettre de «clarifier» le cadre juridique, a indiqué vendredi l'exécutif. Elle concrétise la motion des députés UDC Jean-Daniel Chardonnens et centriste François Genoud, acceptée par le Grand Conseil il y a deux ans. Le vote était survenu dans la foulée de la large introduction du 30 km/h en ville de Fribourg.

La consultation publique achevée le 26 juin dernier a recueilli 34 prises de position aux avis partagés. Les milieux économiques, plusieurs communes et certains partis, notamment l’UDC et Le Centre, ont soutenu le projet, en saluant une clarification favorable à la fluidité du trafic et à la cohérence du réseau routier.

Légère adaptation

A l’inverse, l’Association Transports et Environnement (ATE), le Centre Gauche et l’Association des communes fribourgeoises (ACF) s’y sont opposés. Ces acteurs ont invoqué une «redondance» avec le droit fédéral, un risque d’entrave aux politiques locales et une atteinte à l’autonomie communale.

A lire aussi
600 communes suisses défient Albert Rösti sur le 30 km/h
Lettre ouverte
600 communes suisses défient Albert Rösti sur le 30 km/h
30 km/h: des démocrates à deux vitesses
Chronique
Par Mauro Poggia
30 km/h: des démocrates à deux vitesses

Enfin, d'autres ont souligné une ambiguïté dans la formulation du texte. Avec ces retours, la formulation de la disposition a été légèrement adaptée, sans incidence sur la portée. Malgré les avis divergents, il est proposé de maintenir le projet de modification, conformément au fond de la motion transmise au Conseil d’Etat.

Cadre précisé

Conformément à la motion, il est proposé d’inscrire dans la LMob que la vitesse maximale, est, en principe, maintenue à minimum 50 km/h sur les routes cantonales et que des dérogations ne sont possibles que dans des cas particuliers prévus par la législation fédérale, notamment pour des questions liées au bruit ou à la sécurité.

La modification n'entraîne aucun coût supplémentaire, précise le communiqué diffusé par le gouvernement. Elle n'a pas non plus d'incidence sur le personnel ou la répartition des tâches entre l'Etat et les communes.

Dans son message, le Conseil d'Etat montre que le canton suit déjà une politique «proportionnée et conforme» aux exigences légales, limitant l’introduction de la vitesse à 30 km/h à des situations justifiées et ciblées.

Concrètement, la vitesse de 30 km/h s'applique aujourd'hui sur 0,2% des 623 kilomètres du réseau routier cantonal. Au-delà, 31% sont soumis à une vitesse de 50 km/h et 68,8% à une vitesse maximale de plus de 50 km/h.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus