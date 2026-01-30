Philippe Demierre, président du Conseil d'Etat fribourgeois, fait face à des critiques internes de l'UDC. Certains reprochent une politique insuffisamment à droite, remettant en question l'alliance avec Le Centre et le PLR avant les élections de novembre.

Le président du Conseil d'Etat fribourgeois visé par des critiques de son parti

Le président du Conseil d'Etat fribourgeois et ministre de la santé, l'UDC Philippe Demierre, subit des critiques au sein de son parti. Les reproches de ne pas mener une «politique de droite» s'adressent également aux deux autres partenaires bourgeois du gouvernement.

Après un comité central tenu mercredi soir à Estavayer-le-Lac, le communiqué de l'UDC Fribourg ne mentionne, dans la perspective des élections cantonales de novembre, que le fait que l'organe «recommande la candidature de Philippe Demierre». Mais la discussion a été vive, selon des propos cités vendredi dans La Liberté.

Les critiques ont été formulées publiquement par le conseiller national Nicolas Kolly et le chef du groupe au Grand Conseil Flavio Bortoluzzi. Elles visaient non seulement l'action de Philippe Demierre depuis près de cinq ans, mais aussi celle de la majorité de droite au sein du Conseil d’Etat, soit avec Le Centre et le PLR.

Alliance en question

Les deux ténors du parti, membres d’un bureau politique créé après 2021 pour discuter des thèmes et priorités politiques, estiment que le gouvernement, composé de cinq élus de l’alliance de droite sur sept, ne mène pas une «politique de droite» et que leur unique représentant «ne défend pas suffisamment les couleurs de l’UDC».

Certains s’interrogent, au sein du parti, sur la pertinence de l’alliance de droite, alliance qui lui avait pourtant permis en 2021 de revenir au Conseil d'Etat après 26 ans d'absence. L’accord conclu avec Le Centre et le PLR ne permet pas en effet à l’UDC de présenter un deuxième candidat lors des prochaines élections cantonales.