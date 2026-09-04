La conseillère d'Etat fribourgeoise Johanna Gapany renonce à briguer un troisième mandat aux Etats en 2027. A bientôt 40 ans, elle souhaite retourner sur le marché du travail, tout en n'excluant pas un retour en politique.

Johanna Gapany renonce à un troisième mandat au Conseil des Etats

Johanna Gapany renonce à un troisième mandat au Conseil des Etats

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère d'Etat fribourgeoise Johanna Gapany ne briguera pas un troisième mandat lors des élections fédérales de 2027, a annoncé jeudi soir dans un communiqué la section fribourgeoise du Parti libéral-radical (PLR). La Gruérienne dit dans «La Liberté» vouloir retourner sur le marché du travail.

«J'avais 31 ans lorsque j'ai été élue au Conseil des Etats [...] J'aurai 40 ans en 2028 et si je veux retourner sur le marché du travail, c'est le moment», déclare Johanna Gapany dans l'édition de vendredi du journal fribourgeois.

Elle précise ne pas exclure un retour en politique plus tard, par exemple au Conseil d'Etat fribourgeois. Johanna Gapany est membre de la commission des finances (CdF), de la commission de la sécurité sociale et de la sécurité publique (CSSS) et de la commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC).