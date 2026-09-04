DE
FR

Retourner sur le marché du travail
Johanna Gapany renonce à un troisième mandat au Conseil des Etats

La conseillère d'Etat fribourgeoise Johanna Gapany renonce à briguer un troisième mandat aux Etats en 2027. A bientôt 40 ans, elle souhaite retourner sur le marché du travail, tout en n'excluant pas un retour en politique.
Publié: il y a 30 minutes
Johanna Gapany ne briguera pas un troisième mandat aux Etats en 2027 et souhaite retourner sur le marché du travail.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère d'Etat fribourgeoise Johanna Gapany ne briguera pas un troisième mandat lors des élections fédérales de 2027, a annoncé jeudi soir dans un communiqué la section fribourgeoise du Parti libéral-radical (PLR). La Gruérienne dit dans «La Liberté» vouloir retourner sur le marché du travail.

«J'avais 31 ans lorsque j'ai été élue au Conseil des Etats [...] J'aurai 40 ans en 2028 et si je veux retourner sur le marché du travail, c'est le moment», déclare Johanna Gapany dans l'édition de vendredi du journal fribourgeois.

Elle précise ne pas exclure un retour en politique plus tard, par exemple au Conseil d'Etat fribourgeois. Johanna Gapany est membre de la commission des finances (CdF), de la commission de la sécurité sociale et de la sécurité publique (CSSS) et de la commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus